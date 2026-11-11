Ustarroz participó del Plenario de Infraestructura organizado por PBA junto a su Gabinete

INFRAESTRUCTURA

El jefe comunal estuvo acompañado por el equipo de las distintas áreas de su Gabinete.

De esta manera, se sumaron activamente a las mesas participativas que encontraron autoridades de 19 municipios de la región Centro Norte bonaerense.

Convocados por el ministro Katopodis, con el objetivo de proyectar las obras estratégicas para el desarrollo local y regional, el intendente de Mercedes, Juan Ustarroz, formó parte de una importante jornada de trabajo y debate realizada en la localidad de Chivilcoy.

“Ha sido un encuentro muy importante y fructífero”, dijo Ustarroz y destacó “estamos trabajando, como cada día, con un ministro y un ministerio que acompaña al pueblo de Mercedes, como a cada localidad de la provincia”. Además, destacó que “el trabajo con las y los funcionarios también ha sido muy valioso, pudiendo articular, planificar a impulsar políticas públicas con los pies en la realidad”.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del 7º plenario regional del ciclo “¿Cuánto futuro cabe en la Provincia de Buenos Aires?”, una iniciativa encabezada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Gabriel Katopodis. La convocatoria buscó articular las prioridades de los distritos para incorporarlas al Plan Estratégico de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo el empleo, la integración regional y la reducción de inequidades.

En la apertura del plenario, el ministro Katopodis subrayó la relevancia del diálogo plural y del trabajo mancomunado al remarcar que hoy se sentaron con representantes de 19 municipios para debatir, incluso con quienes no piensan igual, qué modelo de desarrollo y qué decisiones adoptar para que la provincia sea la locomotora de una Argentina productiva. Con esta participación, Mercedes ratificó la articulación directa con el gobierno provincial para defender la obra pública y asegurar la continuidad de proyectos fundamentales para el bienestar y crecimiento de la comunidad.