Histórica y multitudinaria: El Papa León XIV celebró su primera misa en Argentina ante dos millones de personas

BUENOS AIRES. En una jornada que quedará grabada en la historia de la Iglesia

local, el Papa León XIV celebró este 9 de noviembre su primera misa masiva en

territorio argentino. El escenario elegido fue el emblemático Monumento a los

Españoles, en Palermo, donde una marea humana estimada en más de dos

millones de fieles se congregó desde tempranas horas para recibir la bendición

apostólica.

La histórica celebración litúrgica tuvo lugar tras una emotiva visita matutina del

Sumo Pontífice al Cotolengo de Don Orione, marcando un fuerte contraste entre la

intimidad del dolor compartido con los más vulnerables y la posterior demostración

masiva de fe en las avenidas porteñas.

Un mensaje centrado en las grietas y virtudes de la familia

“Queridos hermanas y hermanos”, fueron las primeras cuatro palabras que emitió el

Papa León XIV frente a la multitud, desatando una ovación que resonó en toda la

ciudad. Durante su homilía, el Santo Padre estructuró su mensaje a partir del

Evangelio, la visión del profeta Ezequiel y el legado de su predecesor, el Papa

Francisco, situando al concepto de familia como el núcleo narrativo y social de la

historia argentina.

“La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la

fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, afirmó el pontífice. En

sus palabras, reconoció al país como un «lugar de encuentro de culturas y de etnias

diferentes», donde la institución familiar ha sido el canal histórico para transmitir la

fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa

de la vida y la fidelidad a la palabra dada.

León XIV no esquivó la compleja realidad socioeconómica que golpea al país y

enumeró con crudeza los desafíos actuales del hogar: “la falta de estabilidad, las

dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones

dolorosas y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las

relaciones familiares”.

Un llamado a la resistencia espiritual

Frente a este diagnóstico, el Papa lanzó un mensaje de resistencia y esperanza

frente a las corrientes contemporáneas: “No se resignen a las voces que repiten que

la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un

pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

El líder de la Iglesia Católica pidió que los hogares le abran las puertas a Cristo y

que los padres hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, rescatando el valor

sagrado de la cotidianidad. “En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la

vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una

oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan

a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación.

La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”,

remarcó.

Protagonistas de la evangelización

Hacia el cierre de su discurso, el Sumo Pontífice hizo un llamado directo a la acción

eclesial: “¡Queridas familias, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La

Iglesia argentina las necesita”. En este sentido, instó a los laicos a sostener en su

misión a los obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas, asegurando que el

entusiasmo y la vitalidad de la Iglesia se recuperan cuando los hogares rezan

unidos y anuncian la Buena Noticia.

La emotiva ceremonia concluyó con una oración comunitaria de entrega. “A la

Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos

todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de

Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también

nuestras casas sean templo de su presencia”, finalizó el Papa, sellando un

encuentro histórico que redefine los lazos del Vaticano con el pueblo argentino.