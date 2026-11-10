Histórica y multitudinaria: El Papa León XIV celebró su primera misa en Argentina ante dos millones de personas

BUENOS AIRES. En una jornada que quedará grabada en la historia de la Iglesia
local, el Papa León XIV celebró este 9 de noviembre su primera misa masiva en
territorio argentino. El escenario elegido fue el emblemático Monumento a los
Españoles, en Palermo, donde una marea humana estimada en más de dos
millones de fieles se congregó desde tempranas horas para recibir la bendición
apostólica.
La histórica celebración litúrgica tuvo lugar tras una emotiva visita matutina del
Sumo Pontífice al Cotolengo de Don Orione, marcando un fuerte contraste entre la
intimidad del dolor compartido con los más vulnerables y la posterior demostración
masiva de fe en las avenidas porteñas.
Un mensaje centrado en las grietas y virtudes de la familia
“Queridos hermanas y hermanos”, fueron las primeras cuatro palabras que emitió el
Papa León XIV frente a la multitud, desatando una ovación que resonó en toda la
ciudad. Durante su homilía, el Santo Padre estructuró su mensaje a partir del
Evangelio, la visión del profeta Ezequiel y el legado de su predecesor, el Papa
Francisco, situando al concepto de familia como el núcleo narrativo y social de la
historia argentina.
“La historia, la cultura y la sociedad de Argentina han encontrado en la familia la
fuente de la cual tomar los valores fundamentales del pueblo”, afirmó el pontífice. En
sus palabras, reconoció al país como un «lugar de encuentro de culturas y de etnias
diferentes», donde la institución familiar ha sido el canal histórico para transmitir la
fe, las virtudes humanas, la cultura del trabajo, el respeto a los mayores, la defensa
de la vida y la fidelidad a la palabra dada.
León XIV no esquivó la compleja realidad socioeconómica que golpea al país y
enumeró con crudeza los desafíos actuales del hogar: “la falta de estabilidad, las
dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones
dolorosas y las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las
relaciones familiares”.
Un llamado a la resistencia espiritual
Frente a este diagnóstico, el Papa lanzó un mensaje de resistencia y esperanza
frente a las corrientes contemporáneas: “No se resignen a las voces que repiten que
la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un
pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.
El líder de la Iglesia Católica pidió que los hogares le abran las puertas a Cristo y
que los padres hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, rescatando el valor
sagrado de la cotidianidad. “En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la
vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una
oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan
a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación.
La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”,
remarcó.
Protagonistas de la evangelización
Hacia el cierre de su discurso, el Sumo Pontífice hizo un llamado directo a la acción
eclesial: “¡Queridas familias, las exhorto a ser protagonistas en la evangelización! La
Iglesia argentina las necesita”. En este sentido, instó a los laicos a sostener en su
misión a los obispos, párrocos, agentes pastorales y catequistas, asegurando que el
entusiasmo y la vitalidad de la Iglesia se recuperan cuando los hogares rezan
unidos y anuncian la Buena Noticia.
La emotiva ceremonia concluyó con una oración comunitaria de entrega. “A la
Virgen María, Nuestra Señora de Luján, y a su esposo san José encomendamos
todas nuestras familias. Precisamente en la Sagrada Familia de Nazaret el Hijo de
Dios encontró una casa en el mundo; que Él nos bendiga, para que también
nuestras casas sean templo de su presencia”, finalizó el Papa, sellando un
encuentro histórico que redefine los lazos del Vaticano con el pueblo argentino.
Histórica y multitudinaria: El Papa León XIV celebró su primera misa en Argentina ante dos millones de personas
BUENOS AIRES. En una jornada que quedará grabada en la historia de la Iglesia