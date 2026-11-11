PBA convoca a una audiencia pública para presentar las tarifas

TARIFAS

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de PBA convocó a una audiencia pública para presentar las tarifas del servicio de energía eléctrica.

Se trata de un paso clave para la reactivación de los aumentos que quedaron pausados por una medida cautelar pedida por la Defensoría del Pueblo en agosto.

La convocatoria quedó oficializada con la publicación en el Boletín Oficial. Según la Resolución 827/26, la audiencia pública va a ser el 16 de diciembre a las 9 de la mañana de manera virtual y se transmitirá en vivo por el canal de YouTube del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos.

La cartera que lidera Gabriel Katopodis invitó especialmente a las empresas concesionarias del servicio eléctrico (EDELAP, EDEN, EDEA y EDES) a participar. También a las cooperativas eléctricas que prestan el servicio en la Provincia y al titular de la Defensoría del Pueblo bonaerense, pero la participación será abierta y gratuita, solo se requerirá inscripción previa.

De acuerdo a la norma, la convocatoria es para “informar de manera adecuada y veraz y someter a la participación ciudadana, las consideraciones sobre la continuidad de la Etapa de Transición Tarifaria y las propuestas tarifarias que regirán para el próximo periodo quinquenal en el marco de la Revisión Tarifaria Integral“.

Lo cierto es que la intención del gobierno bonaerense es reactivar las actualizaciones tarifarias que quedaron frenadas por la Justicia tras un pedido de la Defensoría ya que el esquema de aumentos actual no había sido presentado en audiencia pública.