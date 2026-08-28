PBA presentó un plan de prevención ante los destrozos que podría causar el “Super Niño”

AMBIENTE

El gobernador bonaerense Axel Kicillof presentó un plan provincial de políticas de prevención y mitigación ante la posibilidad de un fenómeno denominado “Súper Niño”.

El fenómeno meteorológico podría generar precipitaciones de mayor intensidad hacia el final de la primavera y el comienzo del verano. Dentro del programa, se detalló que contemplan una inversión superior a los $2,3 billones y busca reforzar la preparación de la PBA y los 135 municipios.

La presentación se realizó en la Casa de Gobierno y contó con la participación de funcionarios de distintas áreas vinculadas a infraestructura, seguridad, ambiente, salud y asistencia social. PBA anunció la creación de una mesa interministerial destinada a coordinar las acciones de prevención y mantener un vínculo directo con cada uno de los municipios.

Kicillof explicó que el objetivo es anticiparse a un escenario en el que se podrían recibir muchas lluvias -más intensas que las habituales- y contar así con un plan de contingencia para responder ante eventuales inundaciones y situaciones derivadas de fenómenos meteorológicos extremos.

“Tenemos que prepararnos para un escenario que puede ser muy difícil, diseñar planes de contingencia y comunicar con claridad para que los y las bonaerenses sepan que pueden producirse precipitaciones mucho más intensas que las habituales”, sostuvo el gobernador. Kicillof agregó que existe un 95% de probabilidad de que el “Super Niño” de este año sea mucho más fuerte. “Estamos para dar cuenta de lo que se ha hecho y ofrecernos para la coordinación, la planificación y para comunicar el riesgo de lo que se avecina”, dijo.

Por su parte, la ministra de Ambiente, Daniela Vilar, explicó que “El Niño” modifica los patrones de lluvia a partir del aumento de la temperatura del océano y puede generar precipitaciones más frecuentes e intensas.

Kicillof aprovechó la presentación para cuestionar la falta de asistencia nacional frente al escenario climático. El gobernador apuntó que desde PBA están preparados para que “no nos atiendan el teléfono” y apuntó contra una gestión que, según afirmó, niega el cambio climático y frenó la obra pública.

Desde la PBA por último señalaron que las distintas áreas ya trabajan en tareas de prevención, monitoreo y obras destinadas a reducir el impacto de eventuales lluvias extraordinarias.