Histórica vigilia en Luján ante la inminente llegada del Papa León XIV

La emblemática ciudad bonaerense se colma de fieles que esperan la misa central del Sumo Pontífice. Desde temprano se montaron operativos de organización y artistas locales realizaron pruebas de sonido ante una multitud visiblemente emocionada.

Desde las primeras horas de la mañana de hoy, una marea de peregrinos procedentes de diversos puntos del país comenzó a poblar los alrededores de la Basílica de Luján. El motivo no es menor: la esperada celebración litúrgica que encabezará mañana el Santo Padre, el Papa León XIV, en lo que ya se perfila como un hito histórico para la comunidad católica argentina. Para garantizar la seguridad y una correcta distribución de la multitud, la organización dispuso un sistema de vallados y sectores específicos frente al santuario.

Las autoridades confirmaron que los ingresos a estos «corralitos» se habilitarán formalmente a partir de las 16:00 horas, permitiendo un acceso ordenado de los fieles que aguardan pacientemente bajo un clima de profunda devoción.

Últimos preparativos y música en vivo

Mientras los servidores ultiman los detalles logísticos y de asistencia, el escenario principal cobró vida temprano. Cerca de las 10:30 de la mañana, el reconocido cantante Luciano Pereyra realizó su correspondiente prueba de sonido, deleitando de forma anticipada a los miles de concurrentes que ya acampan en la plaza. La música y los cantos religiosos amenizan una espera marcada por la alegría y la fraternidad.

Un reencuentro esperado por décadas

La expectativa colectiva por el mensaje que brindará el Papa es total. Entre los presentes, la emoción es compartida tanto por los voluntarios como por las familias que viajaron durante días. Este acontecimiento rompe una larga espera para el pueblo argentino, que no recibía la visita de un Sumo Pontífice desde 1987, cuando Juan Pablo II recorrió el país, y reactiva el recuerdo de la histórica presencia papal en Luján en 1982, acontecida en el sensible contexto del conflicto bélico de Malvinas.

La «Madre de Luján», que año tras año cobija las intenciones de cientos de miles de peregrinos, se prepara ahora para recibir a su visitante más ilustre en una jornada que quedará grabada en la memoria religiosa de la nación.