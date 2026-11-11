La Catedral de la Arquidiócesis Mercedes-Luján le obsequiará al Papa León XIV un ajedrez hecho por un mercedino

CULTOS

Se trata de un set de ajedrez trabajado totalmente en madera, creado por el mercedino Diego Ricca.

Las piezas de ajedrez junto con el tablero en su protocolar caja fueron elegidos como el obsequio oficial de la Catedral de la Arquidiócesis Mercedes-Luján para el papa León XIV, en el marco de su histórica visita a la Argentina.

La obra, descrita por su autor como “mi mejor obra, camino a Roma”, se exhibió temporalmente en el altar de la Catedral de Mercedes.

El conjunto fue presentado en el tablero de madera con piezas blancas y negras, colocadas en su posición inicial. La obra contiene también su estructura de madera que permite guardar las piezas y transportar el juego.

El artesano expresó además su satisfacción por haber sido elegido para confeccionar el presente. “Un honor que mi trabajo sea el obsequio de la Catedral de la Diócesis de Mercedes-Luján, realizado por Ajedrez Diego Ricca, con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina en noviembre de 2026”, escribió Ricca en sus redes sociales.

La publicación concluyó con una expresión emocional de su autor: “¡Un orgullo y una emoción inmensa!”.