Colocaron un nuevo radar en la Ruta Provincial 41

SOCIEDAD

Un nuevo dispositivo de control de velocidad fue implementado sobre la Ruta Provincial 41, a la altura de la Escuela N.º 16.

Según consignó el portal Noticias de San Andrés de Giles fue colocado con el objetivo de fiscalizar el cumplimiento del límite máximo permitido de 80 km/h en ese sector.

El nuevo dispositivo complementa el esquema de monitoreo vial preexistente en la zona, el cual incluye un detector operativo sobre la prolongación de la avenida Scully, donde la velocidad máxima autorizada está fijada en 60 km/h.

Esta medida se suma a los recientes operativos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo que desplegó un radar móvil en la intersección de las rutas 7 y 41. Dicha acción institucional forma parte del programa de control y ordenamiento vial diseñado para los accesos al partido de San Andrés de Giles.