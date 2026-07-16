Datos oficiales: el empleo industrial no logra recuperarse

ECONOMÍA

El empleo asalariado formal en la industria registró una nueva caída durante abril.

Según se conoció, ocurrió por la pérdida de 3.868 puestos de trabajo en el mes, según un informe elaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA).

El relevamiento precisó que la baja mensual se desaceleró frente al promedio de los últimos seis meses, período en el que las pérdidas rondaban los 5.100 empleos por mes.

Sin embargo, los sectores más afectados en abril fueron textil, confecciones, cuero y calzado, con 1.241 puestos menos; automotores y neumáticos, con una reducción de 710 empleos; y alimentos y tabaco, con 694 trabajadores menos.

En la comparación con agosto de 2023 -tomado como último máximo de la serie-, la industria acumula una pérdida de 87.433 empleos formales, lo que representa una caída del 7,3%. Dentro de ese período, las ramas más golpeadas fueron nuevamente textil, confecciones, cuero y calzado, con 26.949 puestos menos, y metalmecánica, con una reducción de 20.461 empleos.

El informe también relevó al empleo asalariado privado en su conjunto, que registró una baja mensual de 11.673 trabajadores durante abril, con la industria y el comercio como las actividades de peor desempeño en el mes.

Sobre estos datos, el ministro de Economía bonaerense, Pablo López, publicó un análisis en el que sostuvo que «la crisis industrial no se explica con un solo dato» y remarcó que, a lo largo de 2026, el acumulado de producción manufacturera se ubicó siempre por debajo de los niveles de 2025, un año que calificó de «flojísimo».

López señaló que, de los 16 bloques industriales relevados, 12 presentan caídas en la comparación interanual acumulada, con textiles y maquinaria y equipos liderando los retrocesos, con bajas superiores al 20%. El funcionario agregó que, frente a 2023, «el panorama es aún más crítico, tanto por la magnitud como por el alcance» de la caída.

El ministro afirmó que «el ataque a la industria nacional se profundiza» y que, si bien la Provincia de Buenos Aires «sufre especialmente», la desindustrialización «afecta a todo el país y pone en jaque cientos de miles de puestos de trabajo». Frente a ese escenario, cerró analizando que «la alternativa a este modelo es con más y mejor industria nacional».