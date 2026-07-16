Exitosa jornada de la Feria Distrital de Ciencia y Educación en Mercedes

Con sede en el CEF N° 40, alumnas, alumnos y docentes de todos los niveles presentaron proyectos innovadores de tecnología, ciencia y arte.

Allí demuestraron el enorme potencial de la educación pública local. El intendente Juan I. Ustarroz destacó el “enorme trabajo de cada equipo docente, de los estudiantes, de todo el sistema que año a año dan muestra, en estas ferias, de la enorme capacidad de trabajo, creatividad y excelentes procesos de enseñanza y aprendizaje que llevan adelante durante el año”.

Por su parte, José Pisano, secretario de educación, destacó «la gran varidad y calidad de proyectos». Estuvieron presentes inspectores de todas las modalidades como así también las autoridades del CEF.

La curiosidad, el ingenio y el compromiso comunitario se dieron cita una vez más en nuestra ciudad con la realización de una nueva edición de la Feria Distrital de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología. El gimnasio del CEF N°40 se transformó en un enorme espacio de ideas donde cientos de estudiantes de todo el sistema educativo expusieron el fruto del trabajo que vienen desarrollando en las aulas.

La jornada contó con una gran afluencia docentes y equipos de las instituciones educativas, como así también familias, ya que fue abierto al público, que recorrieron los stands dedicados a la robótica, el cuidado del medio ambiente, la investigación científica y las producciones artísticas.

Desde la organización, que se articula entre la Jefatura Distrital y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, se destacó el valor de este espacio como una herramienta que potencia el pensamiento crítico y el debate dentro del aula.

El inspector distrital Cristian Ponce acompañó activamente la jornada y se refirió a la importancia de volver a encontrarse y dio la bienvenida, destacando “quiero felicitarlos a todos, que están exponiendo el trabajo que se viene desarrollando durante todo el año, poniendo en valor el conocimiento científico y tecnológico, que tenemos que respetar y seguir poniendo en valor” para luego pedir un aplauso.

Los proyectos presentados no solo reflejan la teoría aprendida, sino que buscan dar respuesta a problemáticas reales de la ciudad y preocupaciones de las y los jóvenes. En ese sentido, la Secretaría de Educación del Municipio de Mercedes viene trabajando fuertemente en el apoyo continuo a las escuelas y en dotar de recursos tecnológicos a las instituciones locales.

El jefe comunal, Ustarroz, felicitó a las delegaciones escolares y remarcó que la base para construir una sociedad más justa y desarrollada es apostar decididamente al conocimiento, la ciencia y la educación.

La Feria Distrital concluyó con un clima de profunda alegría y orgullo, consolidando los procesos de Mercedes Aprende Unida y especialmente los proyectos, programas y planificaciones de todo el sistema educativo, con docentes, estudiantes, administrativos, inspectores y especialmente las y los estudiantes.