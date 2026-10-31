De Chicago al Vaticano: El camino providencial del Papa León XIV

Por Alfredo Abalo

Primeros años y formación en los Estados Unidos

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en la ciudad de Chicago, Estados Unidos, siendo el menor de los tres hijos de Louis Maris Prevost y Mildred Agnes Martinez. Desde su juventud demostró ser una personalidad multifacética y comprometida con su comunidad:

Juventud activa: Estudió en la Saint Mary School of the Assumption y luego en la Saint Augustine Seminary High School en Holland, Michigan. Allí se destacó como redactor jefe del anuario, miembro del consejo estudiantil, presidente del Library Club y líder de la clase de último año, alternando sus responsabilidades con la práctica del tenis y los bolos.

Estudió en la Saint Mary School of the Assumption y luego en la Saint Augustine Seminary High School en Holland, Michigan. Allí se destacó como redactor jefe del anuario, miembro del consejo estudiantil, presidente del Library Club y líder de la clase de último año, alternando sus responsabilidades con la práctica del tenis y los bolos. Mente analítica: En 1973 ingresó a la Villanova University en Filadelfia, donde se licenció en Matemáticas en 1977 y profundizó en sus estudios de filosofía.

La consagración agustina y el Derecho Canónico en Roma

El 1° de septiembre de 1977, impulsado por su vocación religiosa, ingresó en Saint Louis al noviciado de la Provincia del Midwest de Nuestra Madre del Buen Consejo de la Orden de San Agustín (OSA), integrándose a la comunidad de la iglesia de la Inmaculada Concepción.

Votos y Ordenación: Profesó sus votos temporales el 2 de septiembre de 1978 y obtuvo la licenciatura en Teología en la Catholic Theological Union de Chicago en 1981. El 29 de agosto de ese año realizó sus votos solemnes y fue ordenado diácono en Detroit. Poco después, el 19 de junio de 1982 , recibió la ordenación sacerdotal en la capilla de Santa Mónica en Roma.

Profesó sus votos temporales el 2 de septiembre de 1978 y obtuvo la licenciatura en Teología en la Catholic Theological Union de Chicago en 1981. El 29 de agosto de ese año realizó sus y fue ordenado diácono en Detroit. Poco después, el , recibió la ordenación sacerdotal en la capilla de Santa Mónica en Roma. Doctorado: Estudió Derecho Canónico en la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino (Angelicum), licenciándose en 1984. En 1985 defendió su tesis doctoral titulada «El papel del prior local de la Orden de San Agustín», publicada dos años más tarde.

Corazón misionero y entrega en el Perú

El año 1985 marcó el inicio de un profundo e inquebrantable vínculo con territorio sudamericano al ser enviado a la misión agustiniana de Chulucanas, en la región de Piura, Perú.

Chulucanas: Se desempeñó como vice párroco de la catedral de la Sagrada Familia y canciller de la prelatura territorial.

Se desempeñó como vice párroco de la catedral de la Sagrada Familia y canciller de la prelatura territorial. Trujillo: Tras un breve regreso a EE. UU. (1987) como director de vocaciones y misiones de su provincia, retornó a Perú en 1988 a la misión de Trujillo. Allí dirigió la primera casa de formación conjunta para los vicariatos agustinianos de Chulucanas, Iquitos y Apurímac, ejerciendo cargos de prior, director de formación y maestro de profesos hasta 1998. El lazo con esta tierra fue tan fuerte que años más tarde, el 24 de agosto de 2015, obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización.

Liderazgo global al frente de la Orden

Su sabiduría y capacidad organizativa lo llevaron rápidamente a asumir las más altas responsabilidades dentro de su comunidad religiosa:

Prior Provincial: En 1998 fue elegido prior provincial de la Provincia del Midwest, asumiendo en marzo de 1999.

En 1998 fue elegido prior provincial de la Provincia del Midwest, asumiendo en marzo de 1999. Prior General de la OSA: El 14 de septiembre de 2001, el mismo día de su cumpleaños, sus hermanos de la orden lo eligieron Prior General de la Orden de San Agustín, cargo de alcance mundial para el que fue reelecto en 2007, completando un mandato de 12 años en Roma. Al concluir en 2013, retornó a Chicago como director de formación y vicario provincial.

El llamado al Episcopado y el servicio eclesial

El 3 de noviembre de 2014, el Papa Francisco lo nombró administrador apostólico de la diócesis peruana de Chiclayo y obispo titular de Sufar.

Consagración episcopal: Tomó posesión de la diócesis y fue ordenado obispo el 12 de diciembre de 2014 , en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en la catedral de Santa María. Adoptó como lema de ordenación las palabras: «En Aquel que es Uno somos uno».

Tomó posesión de la diócesis y fue ordenado obispo el , en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en la catedral de Santa María. Adoptó como lema de ordenación las palabras: «En Aquel que es Uno somos uno». En septiembre de 2015 fue nombrado oficialmente obispo de Chiclayo y en 2018 fue electo segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

Ascenso en la Curia: El Papa Francisco recurrió frecuentemente a su experiencia nombrándolo miembro de la Congregación para el Clero (2019), administrador apostólico de la diócesis del Callao (2020) y miembro de la Congregación para los Obispos (2020), de la cual posteriormente se desempeñó como jefe de dicasterio.

El camino al Cardenalato y la elección pontificia

Su incansable servicio eclesial lo llevó a la cima de la jerarquía católica en un periodo de profundos cambios institucionales:

Consistorio y Cardenalato: Francisco lo creó cardenal en el consistorio del 30 de septiembre de 2023 , asignándole la diaconía de Santa Mónica, de la cual tomó posesión el 28 de enero de 2024. El 6 de febrero de 2025 , fue promovido al orden de los cardenales obispos, recibiendo el título suburbicario de Albano.

Francisco lo creó cardenal en el consistorio del , asignándole la diaconía de Santa Mónica, de la cual tomó posesión el 28 de enero de 2024. El , fue promovido al orden de los cardenales obispos, recibiendo el título suburbicario de Albano. El Cónclave: Tras el inicio del cónclave el 7 de mayo de 2025, fue elegido Papa en la tarde del 8 de mayo de 2025 , asumiendo el nombre de León XIV . Con su elección se convirtió en el 267º Pontífice de la Iglesia Católica , marcando un hito histórico como el primero procedente de los Estados Unidos y el primero de origen agustino.

Tras el inicio del cónclave el 7 de mayo de 2025, fue elegido Papa en la tarde del , asumiendo el nombre de . Con su elección se convirtió en el , marcando un hito histórico como el primero procedente de los Estados Unidos y el primero de origen agustino. Inicio del Ministerio: Un políglota preparado para el mundo contemporáneo que habla inglés, español, portugués, francés e italiano, León XIV celebró su primera misa pro Ecclesia en la Capilla Sixtina el 9 de mayo y presidió la celebración eucarística de inicio de su ministerio petrino el 18 de mayo de 2025.

Hoy, con el corazón dispuesto y renovada esperanza, nos preparamos para recibir la guía y bendición de nuestro querido Papa León XIV en su próxima visita oficial.