No solo en Mercedes, en Provincia más de 600 amenazas de tiroteos y peleas en escuelas

LOS AUTORES PODRÍAN ENFRENTAR CAUSAS PENALES

Un supuesto «Challenge» de Tiktok habría desatado una oleada de mensajes en establecimientos educativos de todo el país, con fuerte impacto en provincia de Buenos Aires.

La provincia de Buenos Aires atraviesa una situación inédita: más de 660 amenazas de tiroteos y peleas fueron detectadas en escuelas en los últimos días, en un fenómeno que crece de manera sostenida y que ya encendió las alarmas en el sistema educativo, la seguridad pública y los equipos de salud mental.

Los mensajes aparecen en paredes, bancos, mesas y azulejos de baños. Escritos muchas veces de forma anónima, anuncian supuestos ataques armados dentro de las instituciones educativas, con fechas y horarios, acompañados en muchos con invitaciones a «la mejor fiesta» o «la fiesta de tu vida». Aunque en la mayoría de los casos no se concretan, el impacto es inmediato: suspensión de clases, intervención policial, miedo en las familias y una creciente sensación de vulnerabilidad.

Según fuentes oficiales, la hipótesis principal apunta a la viralización de un “desafío” en la red social TikTok, que incentivaría a adolescentes a realizar este tipo de amenazas, incluso con fines de monetización de contenido. Sin embargo, las autoridades advierten que, más allá del origen, las consecuencias son reales y graves, tanto para los alumnos como para las familias.

Uno de los puntos que más preocupa a las autoridades es la falta de conciencia sobre la gravedad de estos actos. “No es una broma, es un delito”, repiten desde distintos ámbitos. Es que las amenazas de este tipo configuran un delito grave contra la seguridad pública, con posibles consecuencias penales tanto para los autores como para sus progenitores.

En varios casos, estudiantes de entre 16 y 17 años —e incluso menores— reconocieron haber sido los responsables.

Desde la Inspección General se indicó a los directivos avanzar con las denuncias en todos los casos detectados, lo que activa protocolos judiciales y de seguridad. Esto implica la intervención de fiscalías y fuerzas especializadas, incluyendo áreas de ciberdelito que ya trabajan para rastrear el origen de los mensajes.

Los gabinetes psicopedagógicos cumplen un rol clave. Profesionales que trabajan dentro de las instituciones advierten que, si bien algunos alumnos admiten haber realizado las amenazas, exponer sus identidades podría derivar en procesos penales severos por hechos que no dimensionaron en su gravedad.

Lejos de encubrir, las escuelas están denunciando sistemáticamente las situaciones, pero evitando —en muchos casos— forzar la identificación directa de los estudiantes, priorizando abordajes pedagógicos y de contención, a pesar de los cual fuentes del ministerio de Seguridad le confiaron a este portal que varios de los perpetradores ya están identificados.

Ante este escenario, se realizaron reuniones entre autoridades de seguridad, justicia y educación para coordinar acciones. La prioridad es doble: prevenir hechos reales y frenar la propagación de amenazas.

El curso de la investigación

La Policía especializada en delitos informáticos ya trabaja en el rastreo de los contenidos y posibles redes de difusión. Al mismo tiempo, se insiste en la necesidad de reforzar la concientización dentro de las escuelas.

El crecimiento de este fenómeno deja una conclusión clara, porque lo que para algunos adolescentes puede parecer una consigna viral o un juego, constituye un delito con consecuencias serias. No solo se trata del riesgo de generar pánico o interrumpir el normal funcionamiento de las escuelas. Cada amenaza activa protocolos de emergencia, moviliza recursos del Estado y puede derivar en causas judiciales complejas.

Además el fenómeno no solo impacta en términos de seguridad. También expone una problemática más profunda vinculada a la salud mental adolescente. Equipos escolares advierten que “no hay recurso que alcance” para abordar la situación.

En escuelas del interior bonaerense se montaron operativos policiales para controlar el ingreso de los alumnos, mientras que en el conurbano se esperan medidas similares para llevar tranquilidad a las familias, aunque el principal foco esta puesto en identificar el supuesto viral de tiktok y dar por lo menos con algunos e los responsables para tomar medidas ejemplificadoras.