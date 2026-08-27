Junto a la UBA, Mercedes fortalece el turismo rural y la producción agroalimentaria

TURISMO

La Municipalidad, a través de sus direcciones de Turismo y Producción, llevó a cabo una nueva jornada de trabajo en el territorio junto a docentes, técnicos y estudiantes de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La iniciativa se da en el marco del «Programa de Desarrollo Estratégico», un proyecto inpulsado por la casa de altos estudios para transferir conocimiento y consolidar la «Ruta de los Sabores y Saberes con Sello Mercedino».

El intendente Juani Ustarroz agradeció “a todo el equipo de la UBA, por el compromiso y dedicación que disponen para este proyecto con nuestra ciudad, con nuestros productores y productoras” como así también “a las y los trabajadores municipales” destacando la importancia “de la conjunción del saber teórico, el saber práctico y las experiencias diarias del contexto”.

Martín Boragno, por su parte, director de producción, destacó “el impulso que nos da nuestro intendente, de trabajar con cada sector, promoviendo el empleo, el trabajo mercedino, la mejora constante, ratificar ese sello de calidad que nuestros productores tienen y especialmente de los sectores involucrados: la UBA y el espacio privado”.

Esta propuesta articula el saber académico con la labor de los productores locales para impulsar el desarrollo regional, promover el arraigo en el campo y fomentar la soberanía alimentaria, reconectando al consumidor con el origen de sus alimentos a través del turismo de cercanía.

El director de Turismo local, Francisco Dinova, destacó la importancia de este trabajo conjunto: «Continuamos consolidando este proceso que busca articular el conocimiento académico y científico de la universidad con los saberes, la experiencia y las necesidades concretas de quienes producen en Mercedes. La ruta busca conectar producción, gastronomía, turismo e identidad territorial».

Por su parte, Mónica Francés, docente de Turismo Rural de la UBA, enfatizó la dimensión de la iniciativa: «Buscamos fortalecer las capacidades de los productores locales armando un esquema de trabajo para pensar en una ruta. Trabaja con productores de quesos, vinos y destilados, pero espera incorporar producciones agroecológicas, nueces pecán y más. Los turistas de cercanía venimos a buscar experiencias de encontrarnos con la gente que nos cuenta cómo hace su trabajo».

En tanto, el técnico de la FAUBA, Alejandro Fernández, calificó al turismo rural como «una herramienta y estrategia política fundamental para el desarrollo de los pequeños, medianos y grandes productores».

Desde la perspectiva productiva y social, el ingeniero agrónomo Javier Moreira resaltó el impacto en la comunidad: «Este tipo de propuestas fomentan espacios de producción y consumo local, haciendo que los alimentos recirculen y la gente se sienta más protagonista. El turismo rural genera interés en lugares como Capital Federal, donde la gente ya no conoce el origen de su alimento. Cuando uno sabe a qué productores apoya, compra con más confianza y financia la continuidad del trabajo en el campo».

Sobre la experiencia, Carlos Abriola, titular de este último espacio con certificación orgánica, expresó: «Recibir a la universidad es una pata importante para el enoturismo, las visitas guiadas y degustaciones. En la producción orgánica, lo mejor que puede pasar es que se consuma alrededor de la misma huerta».