El Municipio realizó tareas de limpieza intensiva y prevención en los puentes del río Luján

AMBIENTE

Cuadrillas del área municipal de Servicios Públicos hicieron una limpieza profunda en los puentes sobre el río Luján como parte del plan preventivo de contingencia hídrica.

Los especialistas anuncian la llegada del fenómeno climatológico “El Niño” y, en consecuencia, un fuerte incremento en las lluvias previstas para los próximos meses.

“Sabemos que se aproxima el fenómeno del ‘Niño’ y que se anuncian más lluvias de las que habitualmente recibimos en esta época del año, por eso estamos desarrollando un plan de prevención. La limpieza de los puentes es parte de este trabajo”, explicó el subsecretario de Servicios Públicos de nuestra ciudad, Luis Ponce.

“El objetivo, en este caso, es sacar la basura de debajo de los puentes, desobstruir lo máximo posible el cauce del río y permitir el escurrimiento del agua”, añadió.

Las cuadrillas municipales hicieron una fuerte limpieza en la base de los puentes del Cañón, Amarillo y el cruce del río con la ruta provincial 41.

“También intervenimos en toda la costa del río que acompaña el nuevo Paseo de la Ribera”, informó el funcionario. “La idea es ir completando la limpieza en todos los puentes que tenemos sobre la parte del río que atraviesa nuestra ciudad”.

Según los especialistas y las previsiones anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional, este año está prevista la llegada del fenómeno climatológico de “El Niño”, con el incremento de lluvias, inundaciones y desborde de ríos, además de eventos extremos.

Ante este panorama, el municipio, con la intervención de distintas áreas, viene llevando adelante un plan de contingencia. Servicios Públicos, así, interviene en trabajos que tienen que ver no sólo con la limpieza a lo largo del cauce del río en nuestra ciudad, sino también en cuneteo, zanjeo, arreglo de caminos y desobstrucción de bocas de tormenta, entre otros.

En una siguiente etapa también está previsto el desarrollo de una gran obra de infraestructura sobre el propio cauce del río con el objetivo de dar una solución más profunda a los eventuales problemas de inundaciones. Los trabajos ya realizados a lo largo de los últimos años permitieron un mejor escurrimiento del agua, beneficiando a muchos barrios y vecinos.

Finalmente, el subsecretario de Servicios Públicos solicitó “compromiso, solidaridad y responsabilidad” a todos los vecinos.

“Pedimos que no arrojen ramas en las zanjas, que no tiren basura en los espacios públicos y que verifiquen siempre si hay alguna obstrucción en las bocas de tormenta. Tenemos atención en el 147 y estamos siempre a disposición de quienes lo demanden. Si entre todos trabajamos en la prevención, las consecuencias para la ciudad van a ser menores”, cerró.