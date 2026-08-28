Luis Caputo lanzó un plan para fomentar los créditos hipotecarios

ECONOMÍA

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció un programa para estimular el crédito hipotecario utilizando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES.

El titular de Hacienda precisó que ese dinero podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas. El funcionario presentó la iniciativa este miércoles durante una conferencia de prensa.

Caputo explicó que el bajo volumen de créditos hipotecarios tiene como origen el fondeo de los bancos: “Reciben depósitos a corto plazo y tienen que prestar a largo plazo”.

Para atender esta coyuntura, hasta tanto crezca el ahorro de los argentinos en las instituciones locales, se ideó un esquema que pretende movilizar fondos del FGS para incentivar la actividad en un sector clave de la economía.

Por operación propia, el FGS tiene la opción de colocar dinero a plazo fijo. Ahora la entidad subastará esos plazos fijos a los bancos a plazos de 1 y 5 años.

El monto total disponible para este programa es de $ 2 billones, equivalente a unos US$1.500 millones.

La tasa mínima que deberán pagar los bancos será de UVA + 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA + 4,5% para cinco años.

Con esta base los bancos deberán ofrecer créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El plazo mínimo será de 15 años y no podrán superar un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.

El dinero deberá ser otorgado para la adquisición de primera vivienda y su estricto uso estará controlado por el Banco Central.

La primera licitación –que será controlada por el Banco Central y se realizará a través del SIOPEL- se realizará la semana próxima y será por $ 200.000 millones.

Una vez entregado el dinero el Banco Central auditará que se asigne a los créditos en los plazos acordados.

Caputo estimó que dado que se estima que los bancos otorgan el 70% del valor de la vivienda, el monto asignado a este programa podría darle solución habitacional a unas 17.000 familias.

El ministro estimó que a los montos actuales la cuota a pagar a 30 años sería de $ 865.000 por un crédito de aproximadamente US$100.000. El ingreso neto a demostrar por el grupo familiar sería de algo más de $ 3.4 millones.

“Esto se combina con lo que anunciamos hace dos semanas que los bancos podrán prestar en dólares solo a personas jurídicas por no más de un 15% de sus depósitos”, añadió Caputo.

El ministro expresó que “de esta manera atacamos la oferta como la demanda” porque por un lado desarrolladores tendrán acceso a financiamiento en dólares y finalizó argumentando que “por otro lado se le da impulso a los créditos”.