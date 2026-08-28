CEAMSE – Relleno Sanitario Norte III

CEAMSE

Autoridades del Instituto de cambio climático de la Universidad de California de Los Ángeles (UCLA) realizarán una visita para interiorizarse de los procesos de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

A partir de una invitación realizada por el Directorio de CEAMSE, en el marco de los datos que esa entidad difundiera sobre las emisiones de metano que se producen en el Relleno Sanitario Norte lll, autoridades de la UCLA, encabezadas por el Dr Juan Pablo Escudero, Jefe de Proyectos de la entidad, visitarán a partir del próximo 30 de septiembre las instalaciones del Complejo Ambiental Norte III.

Ceamse empresa líder en Latinoamérica en el tratamiento y disposición de los residuos sólidos urbanos, recibe a dichas autoridades con la finalidad de poner a su disposición las precisiones técnicas sobre la emisiones de metano, las tareas de mitigación de las mismas, sus métodos de ingeniería ambiental, que ratifican su compromiso con la comunidad y cuidado del ambiente.