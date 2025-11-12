Kicillof inauguró el nuevo edificio de la Comisaría de la Mujer y Familia

Además, el Gobernador entregó patrulleros para fortalecer las tareas de prevención en el municipio.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró este miércoles en Azul un nuevo edificio para la Comisaría de la Mujer y Familia y efectuó la entrega de unidades móviles para fortalecer el patrullaje en el municipio, junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso; y el intendente local, Nelson Sombra.

En ese marco, Kicillof subrayó: “Hemos dotado del personal y del equipamiento que necesitaba esta comisaría para dar respuestas a todas las denuncias que se realizan por violencia de género en el distrito”. “Redoblamos los esfuerzos de la provincia de Buenos Aires porque sabemos que, para hacer frente a situaciones tan graves, se requiere de un Estado presente en el territorio, que invierta y coordine con todos los actores de la comunidad”, explicó.

El edificio fue reacondicionado para garantizar la atención, el acompañamiento y el abordaje que lleva adelante la nueva sede de la Comisaría de la Mujer y Familia durante las 24 horas del día. Además se pusieron en funcionamiento dos patrulleros y cuatro motos, vehículos adquiridos a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal para reforzar las tareas de prevención del delito en el distrito.

“Lamentablemente no contamos con el apoyo de un Gobierno nacional que continúa con su política de ajuste y desfinanciamiento de las provincias”, explicó el Gobernador y agregó: “Habían prometido cambios después de las elecciones pero siguen clasificando a los gobernadores según su afinidad con el Presidente. Como nuestro compromiso es con la Provincia de Buenos Aires, nosotros estamos donde tenemos que estar: trabajando para sumar las motos y los patrulleros que se requieren para que haya más tranquilidad en los barrios”.

«Frente a un Gobierno nacional que habla de seguridad, pero no invierte un peso, nosotros asumimos el compromiso de trabajar codo a codo con todos los intendentes, sin importar su signo político, para llevar la tranquilidad y el bienestar que las y los bonaerenses se merecen», expresó Alonso y añadió: “Con este nuevo espacio, el personal policial va a contar con mejores herramientas para cuidar a nuestra gente”.

En tanto, el intendente Sombra destacó que “la nueva Comisaría de la Mujer es una respuesta articulada entre el Poder Judicial y el Ministerio de Seguridad de la Provincia para garantizar un espacio digno, que respete la intimidad y el resguardo de las bonaerenses”. “Queremos agradecer que el Gobierno provincial, pese a una Nación que lo desfinancia, hace un gran esfuerzo para que podamos sumar nuevos patrulleros y avanzar con las obras que necesitan los vecinos y vecinas de Azul”, agregó.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el subsecretario de Articulación Institucional, Eduardo Aparicio; la diputada provincial Laura Aloisi; el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; la concejala Inés Laurini; la directora de Habilitaciones de Olavarría, Evelyn Díaz; y el secretario de Seguridad local, Christian Portaluppi.