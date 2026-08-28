Avanzó la organización interjurisdiccional por la visita del Papa León XIV al país

VISITA PAPAL

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó la segunda reunión de trabajo -y la primera de carácter interjurisdiccional- para coordinar los operativos de logística, seguridad y organización ante la próxima llegada del Papa León XIV a la Argentina.

El encuentro reunió en la misma mesa a representantes del Gobierno nacional, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la PBA y Córdoba en la sede del ministerio de Seguridad de la Nación.

El objetivo de la misma, fue delinear las tareas operativas previas a las actividades multitudinarias previstas en cada uno de estos distritos, entre el 8 y 11 de noviembre.

Durante la jornada se repasaron los dispositivos de seguridad, la logística de traslados, los esquemas de comunicación y el presupuesto asignado para los eventos centrales que presidirá el Sumo Pontífice.

Como paso clave en la planificación, durante el encuentro se confirmó que este domingo llegará al país una comisión oficial de la Santa Sede. La comitiva del Vaticano realizará un “relevamiento en territorio” para inspeccionar los escenarios elegidos para los encuentros masivos.

Además, acordaron que una vez finalizada la recorrida técnica de los delegados papales, las autoridades nacionales y subnacionales mantendrán una nueva mesa de trabajo coordinada.

En el segundo encuentro y primero de carácter interjurisdiccional participaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; los jefes de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Córdoba, Gabriel Sánchez Zinny y Manuel Calvo; y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco.