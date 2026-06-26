Ustarroz firmó un convenio clave con el IPAC

CONVENIO

El intendente Juani Ustarroz y el presidente del Instituto de Asociativismo y Cooperativismo bonaerense, Gildo Onorato, sellaron un acuerdo para abrir el «Punto Cooperativo N°16».

El espacio facilitará trámites administrativos, capacitación y regularización técnica en el territorio, potenciando el desarrollo educativo, laboral y productivo para fortalecer el trabajo de las cooperativas locales.

En un encuentro en La Trocha que contó con una amplia participación de las cooperativas de la ciudad, la Municipalidad de Mercedes y el Instituto de Asociativismo y Cooperativismo de la Provincia de Buenos Aires (IPAC) formalizaron la firma de un convenio de colaboración mutua. Este acuerdo estratégico apunta al desarrollo de actividades conjuntas de carácter educativo, profesionalizante y laboral, consolidando al asociativismo como un motor central de la economía local.

La jornada incluyó además la realización de una Clínica de Cumplimiento Participativo, coordinada por la Dirección Provincial de Registro y Fiscalización, orientada a brindar asesoramiento técnico e integral para la regularización de las entidades locales.

Durante el acto, el intendente Juani Ustarroz agradeció el acompañamiento eficaz del organismo provincial y destacó el rol social y constructivo del sector: «En este contexto de gran crisis económica, uno de los problemas que advertimos con mayor frecuencia es la necesidad de empleo. Para nosotros es fundamental cuidar el trabajo que ya tenemos, apoyar a las cooperativas y darles todo el respaldo jurídico y las herramientas necesarias para que sigan haciendo ese aporte tan importante a nuestra comunidad» sostuvo entre otros concetos y destacó que “las cooperativas, en Mercedes, todas ellas, son muy valoradas y respetadas por la comunidad”.

Por su parte, el presidente del IPAC, Gildo Onorato, subrayó la decisión política del gobernador Axel Kicillof de jerarquizar el área y mantener una gestión de cercanía con los municipios del interior profundo: «Tenemos muy claro que el eje para que la Argentina salga adelante es el desarrollo local, el trabajo y la producción. Frente a un escenario complejo y de desfinanciamiento nacional, la mejor respuesta es tener un Estado eficiente y presente que resuelva problemas concretos junto al movimiento cooperativo».

A partir de este convenio, Mercedes contará con el Punto Cooperativo N°16 de la provincia, una delegación local que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de la Lic. Jorgelina Silva.

Según explicó Milagros Moya, directora provincial de Registro y Fiscalización Cooperativa, esta oficina permitirá descentralizar la gestión: «La territorialización no puede ser una linda frase. Con esta mini oficina del IPAC, absolutamente todos los trámites administrativos que antes requerían viajar a La Plata ahora se podrán realizar acá en Mercedes para toda la región, alivianando la carga administrativa y emocional de quienes producen».