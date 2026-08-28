Diputados: la Reforma de la Carta Orgánica del BCRA tiene media sanción

POLÍTICA

Tras cinco horas de debate, el oficialismo consiguió darle media sanción en Diputados a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Ahora el proyecto pasa al Senado. La propuesta busca modificar las funciones de la autoridad monetaria obtuvo 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.

El proyecto le brinda al Banco Central el único objetivo de preservar la estabilidad monetaria. También plantea la eliminación de «promover el empleo y el desarrollo económico con equidad social», modificado en los últimos años.

También se elimina la posibilidad de que el BCRA financie al Estado de forma directa o indirecta: no podrá otorgar préstamos ni adelantos al Tesoro, provincias, CABA o municipios, ni comprar deuda pública directamente en el mercado primario.

Autoridad: modifica la forma de remoción del presidente del Banco Central, y establece que la destitución debe ser aprobada con dos tercios de los votos -mayoría especial- en ambas Cámaras.

Actualmente, la Carta Orgánica establece que el presidente del BCRA debe ser designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, de manera similar al mecanismo utilizado para los jueces, con mayoría simple.

El Presidente Milei, por su parte, celebró la media sanción y agradeció a través de sus redes. “Muchas gracias Diputados Nacionales por acompañar el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA. Un paso fundamental para erradicar a la inflación de la vida de los argentinos de bien…!!! Ahora a pelearla en el Senado. VLLC!”, expresó.