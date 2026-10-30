Jubilados: el Gobierno oficializó el bono de hasta $70.000 para noviembre

SOCIEDAD

El Gobierno nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados durante noviembre.

El monto completo será abonado a quienes perciban un haber igual o inferior al mínimo previsional garantizado.

La medida fue establecida mediante el Decreto 1296/2026, publicado en el Boletín Oficial, y estará a cargo de la ANSES y, en el caso de los beneficiarios que cobren una suma superior al haber mínimo, el bono será equivalente al monto necesario para alcanzar el valor resultante de sumar la jubilación mínima y los $70.000.

El refuerzo alcanzará a “titulares de prestaciones contributivas, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables, cuyo pago se encuentra a cargo de la ANSES”.

Para acceder al beneficio, las prestaciones deberán encontrarse vigentes durante el mes de noviembre, a la vez que el bono tendrá “carácter no remunerativo y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto”, expresaron.