Buscan crear el programa “FIDUS Mercedes” para el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda

POLÍTICA

El intendente Juan Ignacio Ustarroz elevó formalmente al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación del Programa Fideicomiso Desarrollo Urbano Sostenible (FIDUS Mercedes).

Se trata de una iniciativa, impulsada a través de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial a cargo de Santiago Puliti. Con el proyecto, se busca articular la inversión pública y privada.

El proyecto cuenta con el respaldo legal de la Coordinación del Cuerpo de Abogados y el análisis favorable de la Contaduría Municipal, cuyo titular, el contador Fernando Roldán, sugirió que la entidad fiduciaria recaiga en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Tras cumplir con los dictámenes de secretaría, el expediente ingresó oficialmente al cuerpo legislativo el pasado 23 de octubre para su tratamiento en comisión y debate en el recinto.

El FIDUS Mercedes se fundamenta en la legislación vigente del Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley Provincial de Acceso Justo al Hábitat (N° 14.449).

Objetivos:

Recupero de adjudicaciones: Los montos percibidos por cuotas de terrenos y viviendas sociales otorgadas por la comuna.

Inversión privada: Capitales obtenidos mediante asociaciones público-privadas (PPP) y convenios específicos.

Plusvalías urbanas: Ingresos generados por contribuciones de valorización del suelo, indicadores urbanísticos diferenciales (IDU) y gravámenes a inmuebles o baldíos en desuso.

Aportes y subsidios: Partidas presupuestarias específicas, créditos internacionales y convenios urbanísticos.

Los recursos obtenidos se destinarán de forma prioritaria a la ejecución de infraestructura esencial para nuevos loteos (agua, cloacas, gas, pavimentación), la construcción de viviendas sociales, la provisión de equipamiento comunitario y la consolidación del Banco de Tierras Municipal.

Asimismo, el proyecto prevé la creación de una Unidad Ejecutora municipal y estrictos mecanismos de transparencia con informes trimestrales abiertos a la comunidad.