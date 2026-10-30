Aumenta el transporte público en PBA

ECONOMÍA

El Ministerio de Transporte de PBA dio a conocer las nuevas tarifas de los colectivos que prestan servicio en el conurbano bonaerense.

Los precios aumentan un 5% a partir del domingo, en sintonía con el esquema de actualización que sigue a la inflación y le agrega un 2%.

Según se informó, el boleto mínimo (para tramos de hasta 3 kilómetros) será de $1276,06 a partir del 1° de noviembre. Los usuarios que paguen con una SUBE sin registrar pagarán $2552,12 por el mismo servicio. Por su parte, los beneficiarios del atributo social, que tienen un descuento del 54%, deberán abonar $717,47 por el boleto mínimo.

Desde el Ministerio de Transporte bonaerense se explicó que la actualización tarifaria busca “garantizar la continuidad y regularidad de los servicios de jurisdicción provincial, mejorar la calidad y las condiciones en la prestación de los mismos y preservar la naturaleza de prestación obligatoria”.

Los valores:

Hasta 3 kilómetros: $1276,06.

De 3 a 6 kilómetros: $1435,56.

De 6 a 12 kilómetros: $1595,07.

De 12 a 27 kilómetros: $1914,09.

Más de 27 kilómetros: $2250,34.

Cabe destacar que las líneas de colectivos provinciales son aquellas cuyos números están entre el 200 y el 499. A partir del 500 pertenecen a los municipios y desde el 199 para abajo son de jurisdicción nacional/porteña.