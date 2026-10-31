Se viene una nueva edición de la Fiesta de la Tradición: cultura, encuentro y motor para el desarrollo local

Con un fuerte arraigo en las raíces camperas y la identidad nacional se palpita una nueva edición de la Fiesta de la Tradición, que se llevará a cabo los próximos 7 y 8 de noviembre. La celebración, impulsada de manera conjunta entre el Municipio y diversas agrupaciones tradicionalistas, vuelve a poner en valor las costumbres criollas, el folclore y la vida comunitaria, consolidando a las fiestas populares como un auténtico motor de trabajo, turismo y fomento para el emprendedurismo local.

Durante la presentación de la fiesta, el intendente Juan Ignacio Ustarroz valoró el rol de estas celebraciones en la consolidación de Mercedes como destino turístico y su impacto directo en la economía de la ciudad.

Identidad

«La Fiesta de la Tradición hace a la identidad de los pueblos y convoca a gente de otros lugares a conocer nuestra idiosincrasia. Preservar nuestra tradición y nuestro patrimonio histórico y cultural convierte a Mercedes cada vez más en un destino turístico, y el turismo genera empleo y trabajo», remarcó Ustarroz.

En ese sentido, el jefe comunal subrayó el carácter colectivo y participativo de la propuesta: «Esta fiesta surge del esfuerzo y compromiso de vecinos y agrupaciones tradicionalistas, con Guillermo y todos los Amigos Peñeros, toda una comunidad solidaria. Son celebraciones hechas a pulmón, con el corazón” y comentó que “nos animamos a seguir haciendo fiestas porque estamos convencidos de que este concepto de comunidad funciona: articula la cultura, la educación y los clubes. Cuando una fiesta es un éxito, genera trabajo, permite que la gente se aloje, consuma en la ciudad y que nuestros artistas locales tengan escenarios, sonido y un público masivo para mostrar su talento y expresarse».

Sentimiento

El sentimiento criollo y el espíritu de la fiesta fueron sintetizados por Guillermo Vola, referente del encuentro y presidente de Amigos Peñeros: «La Fiesta de la Tradición significa nuestras raíces, nuestro folclore y nuestra identidad. La patria se hizo a caballo, y defendemos lo nuestro con respeto, amistad y en familia. Eso es lo que representa esta fiesta: recordar de dónde venimos y celebrar lo que somos».

Estuvo acompañando también Mariana San Martín, presidenta del Concejo Escolar, Amanda Costa, referente de la Fiesta de la Torta Frita, Jorre Torres, referente de la región, entre otros integrantes de la comisión organizadora.

Fiestas

Por su parte, el director de Turismo municipal, Francisco Dinova, destacó la relevancia integral de este festejo en el calendario mercedino:

«La Fiesta de la Tradición representa un puente fundamental entre nuestro patrimonio cultural y el perfil turístico que Mercedes consolida año a año. Cada visitante que llega atraído por nuestras raíces no solo vive una experiencia auténtica y familiar, sino que moviliza activamente la hotelería, la gastronomía y los paseos locales, posicionando a la ciudad como un destino de escapada cultural de primer nivel en la provincia», señaló Dinova.

El evento constituye además una vidriera estratégica para la economía social: los puestos gastronómicos, artesanos y productores locales encuentran en cada jornada un respaldo concreto para potenciar sus proyectos y comercializar su producción ante miles de vecinos y turistas.

La grilla artística ofrecerá una variada propuesta durante ambas jornadas. El sábado subirán al escenario Desde el Alma, Proyecto Sembrar, Escuela de Danzas Ayekan, Masa Madre, Aramí, Dúo Acuarela, Raíces Mercedinas, Franco Ramírez, Ballet Folklórico Peumayen, Gustavo Guzmán y Menta y Limón. En tanto, el domingo la actividad comenzará por la mañana con el tradicional desfile sobre Avenida 29, para luego dar paso a las presentaciones de Nuestra Señora de las Mercedes, Emma Grassi, El Bagual, La Última Junta, Compañía de Danza y Malambo Pasión Gaucha, Ballet Municipal Estrella del Sur, Los López Heredia, Ballet Santa Cecilia, Max Alexander y el cierre bailable a cargo de Tropicalísimo Fantasía.