Rio Tinto celebra la inauguración de dos proyectos de litio por USD 1.400 millones en Argentina

28 de octubre de 2026

Catamarca, Argentina –El presidente de la Nación, Javier Milei, y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se reunieron hoy con el Chief Executive de Rio Tinto, Simon Trott, para celebrar un hito histórico para la industria del litio en el país: la inauguración oficial de la expansión de Fénix 1B y de Sal de Vida, la nueva operación de Rio Tinto en Catamarca, tras una inversión combinada de alrededor de USD 1.400 millones.

Ambos proyectos alcanzaron su primera producción en el segundo trimestre, antes de lo previsto, y actualmente se encuentran en proceso de incremento gradual de la producción (ramp-up). Una vez que alcancen su plena capacidad operativa, sumarán 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente (LCE) a la capacidad instalada, lo que fortalecerá la posición de Rio Tinto y el rol de Argentina entre los principales proveedores de litio para los mercados globales.

La celebración incluyó la visita del presidente Milei y el gobernador Jalil a Fénix, donde fueron recibidos por Simon Trott, seguida de un acto de inauguración donde se destacó la relevancia de ambos proyectos. Del encuentro participaron autoridades nacionales y provinciales, integrantes de los equipos de Rio Tinto, proveedores y representantes de las comunidades locales e indígenas.

El presidente de la Nación expresó: “La expansión del proyecto Fénix es un hito histórico que muestra el potencial que tiene el sector minero. Esto fue posible gracias a que el país volvió a incentivar la producción de los recursos más importantes para el mundo moderno”. “Es un orgullo que una empresa de semejante envergadura vuelva a ver a nuestro país como un socio confiable y vuelva a invertir en nuestra tierra, validando las decisiones que tomamos en estos últimos años”, destacó Milei.

El CEO de la compañía, Simon Trott, señaló: “Hoy es un día de orgullo para Rio Tinto y un hito clave para la industria del litio en la Argentina, ya que consolidamos nuestra posición como uno de los principales proveedores a nivel mundial. Ha sido un honor recibir al presidente Milei, al gobernador Jalil y a las autoridades nacionales y provinciales, a quienes agradezco su presencia para reconocer el gran trabajo que hubo detrás de la construcción de Fénix 1B y de Sal de Vida”.

“Estos dos proyectos se sostienen en casi tres décadas de producción de litio en Catamarca y en la experiencia y el conocimiento técnico de nuestro personal en Argentina. Demuestran nuestra capacidad de ejecución de proyectos líder en la industria, mientras avanzamos con disciplina hacia nuestro objetivo global de alcanzar una capacidad de producción anual de 200.000 toneladas de carbonato de litio equivalente para 2028”.

“La concreción de estos proyectos refleja la dedicación de nuestra gente, la capacidad de los proveedores argentinos y el trabajo conjunto con las comunidades y los gobiernos locales. Ahora nuestro foco está puesto en incrementar la producción de manera segura, abastecer con litio de alta calidad a nuestros clientes y generar valor a largo plazo para nuestros accionistas y para la Argentina”.

Fénix comenzó sus operaciones en 1997 como la primera operación comercial de litio de Argentina. La expansión Fénix 1B suma 10.000 toneladas adicionales de capacidad anual de LCE a la operación existente, lo que eleva su capacidad nominal total a aproximadamente 40.000 toneladas anuales. Sal de Vida es una nueva operación de carbonato de litio ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Fénix, con una capacidad anual objetivo de 15.000 toneladas de LCE.

Ambos proyectos forman parte de la plataforma de litio de Rio Tinto en la Argentina, que comprende operaciones y desarrollos en Catamarca, Jujuy y Salta, entre los que destaca el proyecto Rincón.

El crecimiento de Rio Tinto en Argentina está fortaleciendo la red de proveedores del país. Se prevé que alrededor del 70% de los aproximadamente USD 4.000 millones en inversiones destinadas a ampliar nuestras operaciones de litio en Argentina sea destinado a compras y contrataciones con proveedores locales.

Link Discurso completo del Presidente Javier Milei en la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, en Catamarca:

https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/51412-discurso-del-presidente-javier-milei-en-la-inauguracion-de-las-plantas-de-produccion-de-carbonato-de-litio-de-rio-tinto-en-catamarca