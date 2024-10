Exintendente de Suipacha denunciado por venta irregular de tierras

Alejandro Federico, quien fuera alcalde de Suipacha, es acusado por una anómala cesión de terrenos en pleno proceso electoral del 2023. La presentación fue realizada al Departamento Judicial de Mercedes.

El exintendente de Suipacha, Alejandro Federico (Juntos por el Cambio), fue denunciado ante la Justicia por su sucesor Juan Mancini (Unión por la Patria) donde se lo acusa por una cesión de terrenos en zona industrial de la cual se habrían registrado una serie de irregularidades.

En julio de 2023 el gobierno local de Federico había elevado un proyecto de ordenanza mediante el cual se propiciaba la venta de terrenos ubicados en la zona industrial mixta. No obstante, según consta en la acusación, se habría violado legislación vigente y se difundieron obras como realizadas que no existen. Además, se indicó que hubo sobreventa “a precio vil o irrisorio de 11 terrenos a 24 compradores diferentes”.

Desde la Municipalidad explicaron que se daba cuenta de la división en 11 lotes con servicio de energía eléctrica, con plano visado por la oficina de Catastro Municipal y firmado por la entonces secretaria de Obras Públicas. No obstante, esas parcelas fueron vendidas a 24 personas.

Además, sostuvieron que, en los boletos de compraventa emitidos, la comuna vendió los lotes ofreciendo provisión de energía eléctrica, pero en los hechos tal provisión no existe, no está presupuestada y tampoco cuenta con ejecución financiera. Al no figurar restricciones en los planos, estos servicios aparecen como existentes en los mismos, aprobados oportunamente por el Concejo Deliberante y ARBA para la subdivisión.

“De los boletos de compraventa adjuntos, no se han encontrado fundamentos jurídicos y/o empíricos que justifiquen por qué, en algunos casos, se vendieron porcentajes de parcelas y, en otros, unidades funcionales. Esto genera derechos y obligaciones diferentes para las partes adquirentes, incluyendo la posibilidad de que los requisitos de zonificación impidan el uso específico para el desarrollo de los proyectos productivos”, se afirmó en la denuncia presentada en los Tribunales mercedinos.

Los delitos por los que se acusa a Alejandro Federico

Posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 CP), cohecho (art. 256 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP).

La denuncia está sindicada en la Unidad Fiscal N° 1 y la causa está comienza a avanzar para determinar qué sucedió realmente con esta situación en la que hay 24 compradores para 11 lotes en el sector industrial, que ninguno de ellos puede escriturar y demás problemas administrativos que se investigan.