Se desploma el poder adquisitivo en Mercedes  

ECONOMÍA

En cifras oficiales, se conoció que Mercedes se ubica entre los tres municipios con mayor caída de consumo en todo el territorio de PBA.

Según el informe de Análisis de Consumo de entidades financieras, con epicentro en el BAPRO, correspondiente a abril de 2026, el partido registró una contracción real del consumo del -14,5% en la comparación 2025 vs. 2023, una cifra que duplica el promedio provincial de caída, situado en un -7,7%.

El secretario de Economía, Dr. David Valerga junto al subsecretario Ignacio Buzzalino y el equipo de Economía local, analizaron estas cifras con preocupación, destacando que la caída de ventas no solo es generalizada, sino que afecta principalmente a las necesidades básicas de los vecinos.

El dato más preocupante se observa en las góndolas: el rubro de Supermercados y Alimentos en Mercedes se desplomó un -47,4%.

“Los números confirman lo que vemos en la calle: Mercedes está sufriendo el ajuste con una intensidad mayor que otros distritos”, señaló Valerga.

Mercedes quedó rankeada en el puesto 133 de 135 distritos en el desempeño de este rubro esencial.

Ticket promedio: Mercedes sufrió una baja real del -18,1%, superando la caída promedio de la provincia que fue del -14,3%.

“El vecino ya no solo no tiene dinero en la cuenta, sino que ha perdido la capacidad de financiarse con el crédito”, comenta el funcionario. El uso de dinero en cuenta (débito y Cuenta DNI), motor histórico del consumo local, cayó un -22,7% en el distrito.

Rubros de la Indumentaria (-26%) y Construcción (-27%) lideran las bajas en el último mes, mientras que los únicos incrementos se dan en servicios regulados como Salud y Educación y el pago de Impuestos y Servicios.

Para la gestión local, estos números plantean un desafío mayúsculo en términos de asistencia social y fomento del comercio interno, en una ciudad donde el poder adquisitivo se contrae a un ritmo muy superior al de sus vecinos.