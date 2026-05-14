Fernando de Andreis aseguró que: “Lo mejor para la Argentina sería que Macri fuese el próximo presidente”

POLÍTICA

El diputado nacional y mano derecha del expresidente, afirmó que Mauricio Macri sería el mejor candidato para presidir la Argentina en el “próximo paso”.

“Para mí es lo mejor, lo mejor para la Argentina sería que fuese el próximo presidente para la reconstrucción después de esta etapa más de demolición”, planteó De Andreis durante una ronda de entrevistas que brindó a medios nacionales.

“Los argentinos querían una casa nueva, no un terreno vacío como queda después de una demolición”, graficó. “Hoy creemos que hay que acelerar un poquito más la construcción”, precisó.

Además, de Andreis se expresó sobre el pedido de interpelación de Adorni: “Nosotros no vamos a acompañar. (…) Me parece que eso se presta más a un planteo kirchnerista o de generar daño en un momento donde, si la justicia está actuando correctamente y a una velocidad hiper razonable, no lo veo necesario”.

“Creo que Adorni es hoy más un obstáculo para el cambio en la Argentina que otra cosa”, dijo, y argumentó que lo que más le sorprendió del caso fue “la falta de conexión con la realidad y la no dimensión del lugar que ocupa, del cargo, de que Adorni es el jefe de Gabinete”.

Por último, el diputado PRO defendió la gestión económica del gobierno libertario: “Al fin del 23 la inflación iba arriba de mil, dos mil por ciento anual, era un disparate, estábamos al borde de una hiper. Y hoy eso se controló, no explotó”.