Husqvarna Argentina inauguró su nuevo concesionario oficial en Tucumán

San Miguel de Tucumán, 01 de Septiembre de 2025.- Con una fuerte apuesta a la expansión de su red en el norte del país, Husqvarna, marca representada en Argentina por Grupo Simpa S.A., inauguró un nuevo concesionario oficial en Tucumán, consolidando su presencia en una de las provincias con mayor tradición y pasión por el motociclismo.

Con más de 200 mts2, el concesionario ubicado en Combate de San Lorenzo 1312 de San Miguel de Tucumán, esquina San Luis, se presenta como un punto de encuentro para la comunidad motera tucumana, con un showroom de última generación, servicio postventa con atención personalizada, área de venta de accesorios y un taller equipado para responder a las necesidades de los usuarios más exigentes.

El evento de apertura contó con la presencia de Martín Schwartz, director de la División Rodados de Grupo Simpa S.A.; Leandro Panaggio y Joaquín Pérez Cobo, representantes comerciales de Husqvarna Mobility en Argentina; y los socios locales de Husqvarna Tucumán, quienes realizaron el corte de cinta y recorrieron las instalaciones.

Entre los modelos destacados se exhibieron la Svartpilen 801, 401 y 250, Vitpilen 401, Norden 901, además de la gama de motocross y enduro extremo como la TE 300, y las Husqvarna E-Bicycles, entre otros.

Martin Schwartz comentó: “Desde Grupo Simpa trabajamos diariamente para garantizar que todas las marcas que representamos en Argentina —entre ellas Husqvarna Mobility — mantengan los más altos estándares de calidad, servicio y atención al cliente. Actualmente contamos con más de 160 concesionarios en todo el país y, tenemos presencia en distintos puntos de la región como México y Perú, con la misión de garantizar que cada usuario reciba atención de excelencia, tanto en el momento de la compra como en la posventa” y agregó “abrir un nuevo punto de atención para la marca es parte del compromiso que tenemos con quienes nos eligen”.

Por su parte, Pablo Reyven, representante del concesionario Husqvarna Tucumán, señalo: “Con la apertura de este nuevo concesionario, ubicado en una esquina histórica y emblemática de Tucumán queremos que nuestros clientes vivencien una experiencia única, generando el acercamiento de una marca global como Husqvarna, con toda su innovación y calidad, a la comunidad de nuestra provincia y de todo el NOA”.

El nuevo local abrirá sus puertas de lunes a viernes de 9 a 18 hs. y sábados de 9 a 13 hs., ofreciendo además planes de financiación exclusivos con BBVA, facilitando el acceso a los distintos modelos Husqvarna Mobility, cuyos precios varían entre los $10.00.000 y $35.000.000.

Para más información, se puede consultar sus redes sociales:

Instagram: @husqvarnatucuman

Acerca de Husqvarna Mobility

De origen sueco, que actualmente pertenece al grupo austríaco KTM, es uno de los fabricantes de motos más antiguos del mundo con una producción ininterrumpida. La primera motocicleta que salió de sus cadenas de producción se remonta hacia el año 1903. Como todos los modelos de aquella época, se trataba más bien de una bicicleta con motor que sirvió de puntapié para profundizar en el desarrollo de unidades más complejas. Desde entonces, Husqvarna cuenta con un amplio catálogo de motos de alta tecnología y logró transformarse en una referencia en segmentos como el enduro, motocross, supermoto y dual-sport con una importante participación también en los segmentos Street y Travel.

Acerca de Grupo Simpa S.A.

Grupo Simpa es una empresa de capitales nacionales con más de 60 años de trayectoria en el desarrollo de actividades productivas y comerciales para sus tres divisiones principales: Rodados, Plásticos y Herramientas. Actualmente, cuenta con alrededor de 300 colaboradores distribuidos en los países en los que opera: Argentina, Brasil, Perú y México. Grupo Simpa se destaca como líder en cada una de sus unidades de negocio, ubicándose como una de las empresas de mayor relevancia y reconocimiento a nivel nacional y regional para sus segmentos. La compañía apuesta a la innovación, el crecimiento sostenido y la creación de valor en cada unidad de negocio.