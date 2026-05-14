Deudores alimentarios no podrán ingresar a las canchas de fútbol

SOCIEDAD

Desde ayer, quienes figuren en algún registro público de deudores alimentarios no podrán ingresar a los estadios.

El Ministerio de Seguridad de la Nación modificó las razones por las que puede aplicar la restricción de concurrencia administrativa a espectáculos futbolísticos. El programa es nacional por lo que se va a aplicar en todo el país. Sin embargo, según el área de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, los registros de deudores alimentarios que integraron son de CABA y de 13 provincias, entre las cuales no se encuentra la PBA.

Se estima que hay unas 13.000 personas anotadas que serían las que no podrán ingresar a los estadios si el personal de seguridad las controla.

El anuncio lo formalizó Alejandra Monteoliva, la ministra de Seguridad de la Nación, tras firmar un convenio con el ministro porteño, Horacio Giménez.

El acuerdo permite intercambiar información e integrar bases de datos para “fortalecer el funcionamiento del programa Tribuna Segura“, según se informó.

Detalles: si en un operativo de seguridad previo a un partido de fútbol, le escanean el DNI a un padre o madre que figura como moroso, el personal de seguridad lo detectará y podrá negarle el ingreso a la cancha.

Números: el Estado bonaerense tiene su propio Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) creado por ley. De hecho, las cifras oficiales actualizadas en diciembre del año pasado, alcanzan 6.127 personas catalogadas como morosas (6012 hombres y 115 mujeres).

Desde el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguran que su efectividad va a depender de la implementación. Es decir, depende de las autoridades federales, quienes son las encargadas de mandar el personal a las distintas canchas para que se ocupen del escaneo de los DNI.