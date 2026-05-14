Amplían el Programa Exportar Simple para PyMEs: Caputo anunció detalles  

ECONOMÍA
El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció la ampliación del Programa Exportar Simple orientado a PyMEs al eliminar topes por operación y anuales.
“Eliminamos el límite de US$15.000 por operación y de US$ 600.000 anual por exportador”, señaló el ministro de Economía en redes sociales.
Caputo señaló: “Exporta Simple es un programa que simplifica pequeñas exportaciones. Permite gestionar envíos 100% online, sin trámites complejos, y con la logística a cargo de operadores especializados”.
El ministro precisó que en 2025 “más de 400 usuarios exportaron a más de 70 destinos” y destacó: “Lo más exportado fueron artículos de cuero, pero también aparecen productos sorprendentes: paneles solares, equipos de ozonoterapia, reactivos de diagnóstico y módems”.