Sergio Uñac adelantó su precandidatura presidencial por el PJ

POLÍTICA

El diputado nacional y ex gobernador de San Juan, Sergio Uñac, anunció que será precandidato a presidente por el justicialismo.

Asimismo, pidió “una interna” en su partido para dirimir una nueva conducción.

“He tomado una decisión personal, y es la de ser candidato, manifestó Uñac durante una entrevista en streaming. Además, reconoció que se ve como el adversario natural del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

El ex mandatario sanjuanino explicó que se trata de una “decisión unilateral» y expresó que no se planteó ser candidato presidencial en el pasado “porque era gobernador”.

Uñac señaló que “hay dirigentes que en privado reconocen que el peronismo tiene que discutir candidaturas”, dijo y agregó que “el peronismo tiene que clarificar liderazgos y hacer una interna cerrada”, antes de llegar a unas PASO.

Sobre la interna del peronismo, manifestó: “Solo será posible construir un proyecto político sólido si el proceso de definición de candidaturas no se desarrolla de manera improvisada o en plazos extremadamente acotados”.

Por último, Uñac advirtió que no debe verse una hipotética interna frente a Kicillof como una batalla entre el interior y la Capital Federal o la provincia de Buenos Aires, y recalcó: “Es uno más otro”, remarcó.