Kicillof inauguró un Centro de Atención Primaria de la Salud en General Alvear

Además, el Gobernador recorrió la nueva planta potabilizadora y entregó netbooks a estudiantes de escuelas rurales.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en General Alvear, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el intendente local, Ramón Capra. Además, recorrió la nueva planta potabilizadora que amplió la capacidad de abastecimiento de agua potable para todos los vecinos y vecinas del distrito.

En ese marco, Kicillof afirmó: «Hoy vinimos a General Alvear a inaugurar un nuevo centro de salud y la ampliación de una planta potabilizadora que duplica la capacidad de agua para la localidad: estamos dando respuestas concretas a demandas históricas de la comunidad”. “Esto demuestra que, aunque algunos lo quieran dinamitar, sin un Estado presente no hay agua potable, infraestructura y un acceso garantizado a la educación y a la salud para todos los bonaerenses”, agregó.

«Acá estamos trabajando juntos un gobernador peronista y un intendente radical: en la Provincia dejamos de lado las diferencias partidarias y nos enfocamos en concluir las obras que los vecinos necesitan”, sostuvo el mandatario bonaerense, y agregó: “Mientras el Presidente viaja para juntarse con magnates internacionales y festejar un modelo de ajuste, nosotros vamos a seguir recorriendo los 135 municipios para que todos puedan tener un futuro mejor”.

A partir de una inversión de $1.272 millones, el CAPS cuenta con cuatro consultorios de atención clínica, uno ginecológico, uno odontológico, vacunatorio, enfermería y farmacia. De esta forma, permitirá descomprimir la atención del Hospital Municipal “Bernardino Rivadavia” y facilitar el acceso a la salud a más de 10 mil vecinos de los barrios de Villa Barreiro y Villa Carluccio.

En tanto Kreplak, remarcó: “La inauguración de este establecimiento representa un avance muy importante para el sistema de salud de General Alvear y es parte de una transformación estructural que venimos haciendo en la Provincia para ampliar y garantizar derechos”.

Asimismo, Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, recorrieron la Planta Potabilizadora de Aguas Bonaerenses (ABSA), que amplió la capacidad de abastecimiento de agua potable en un 50% y permitió alcanzar a la totalidad de la población. Fue tras una inversión de $3.659 millones que incluyó también el reemplazo de la antigua compuerta en el Canal Piñeyro, lo que mejorará la regulación de los caudales y optimizará el control de sequías e inundaciones.

“Una vez más, y en un contexto muy difícil, estamos demostrando que cuando hay compromiso y decisión política de los gobiernos provincial y municipal las obras se concretan: estas inauguraciones traerán una mejor calidad de vida para nuestros vecinos”, subrayó Capra.

Durante la jornada, Kicillof otorgó 20 netbooks del programa Conectar Igualdad Bonaerense a estudiantes de escuelas rurales. En tanto, se entregó también un camión de caja abierta para la gestión diferenciada de residuos sólidos, indumentaria y equipamiento para los trabajadores de la planta de reciclado y bicicletas para la comunidad del predio municipal.

Por último, Kicillof remarcó: “La Provincia ha sufrido el robo sistemático de sus recursos por parte del Gobierno nacional: sin embargo, con mucho esfuerzo, estamos celebrando un nuevo aniversario de Alvear inaugurando obras y ampliando derechos”. “Ante el abandono, el individualismo y el ‘sálvese quien pueda’ que pregonan desde la Nación, nuestro camino es la solidaridad: vamos a necesitar de todos y todas para volver a levantar a la Argentina”, concluyó.

Estuvieron presentes las ministras de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis y de Ambiente, Daniela Vilar; la secretaria General de la Gobernación, Agustina Vila; el titular de ABSA, Hugo Obed; la senadora provincial María Inés Laurini, la diputada bonaerense Laura Aloisi; el director del CAPS, Martín García; los dirigentes Bernabé Leinenn y Romanela Fernández.