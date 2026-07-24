Equipo argentino con presencia mercedina competirá en el Bocuse d’Or Américas 2026

El próximo 26 de julio, en la ciudad de Nueva Orleans, Estados Unidos será sede del Bocuse d’Or Américas 2026, uno de los certámenes gastronómicos más prestigiosos del mundo y etapa clasificatoria para la gran final que se disputará en Lyon, Francia, en 2027.

La Argentina estará representada por un equipo integrado por el Candidato Eliel Buttice ,el Commis Diego Román Moyano, oriundo de nuestra ciudad, y el Coach Rodrigo Da Costa, quienes buscarán obtener uno de los lugares que les permita acceder a la instancia mundial.

El Bocuse d’Or es considerado la máxima competencia internacional de alta gastronomía. Reúne a los mejores equipos del continente, que son evaluados por un jurado de prestigio internacional en pruebas de excelencia técnica, creatividad, precisión y trabajo en equipo.

La presencia de Diego Román Moyano en esta competencia representa un motivo de orgullo para Mercedes, al formar parte del Seleccionado Argentino que competirá en uno de los escenarios más importantes de la cocina profesional a nivel mundial.

Desde la ciudad, amigos, conocidos y vecinos acompañan con expectativa al equipo nacional, deseándoles el mayor de los éxitos en este nuevo desafío internacional.

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