El Dubarry celebró sus 85 años de existencia

ANIVERSARIO

El Hospital Blas L. Dubarry celebró su 85° aniversario de funcionamiento como institución.

El lunes, ocurrió el acto y desayuno en su hall central, para a homenajear a las trabajadoras y los trabajadores, que son quienes sostienen el funcionamiento diario del establecimiento.

La celebración, buscó resaltar el valor de la comunidad hospitalaria y su rol fundamental en el cuidado de la salud de generaciones de vecinos y vecinas de Mercedes.

El encuentro convocó a personal médico, administrativo, de enfermería, servicios generales, así como a pacientes, familiares y allegados a la institución.

Desde la comunidad del Dubarry resaltaron la coincidencia de la fecha con el “Día del Amigo” ya que no es casual, sino un reflejo del espíritu de solidaridad, acompañamiento y presencia que caracteriza el servicio público que prestan día a día en el nosocomio.

En el acto, dirigieron la palabra las autoridades administrativas del centro de salud y de su cooperadora, así como el intendente de la ciudad, Juan Ignacio Ustarroz. También se contó con la presencia de una de las descendientes de la familia de Blas Dubarry, Carolina Aguirre Larraburu.

Además se recibió una importantísima incorporación de equipos médicos para distintos servicios a través de la Cooperadora del Hospital: 2 sillones para servicio de oncología y hemoterapia, escáneres para la digitalización de HSI, posicionador de gel, extractor de prótesis, cámara retinógrafa , laringoscopio y un doppler microvascular.