Desde julio: el personal militar con título universitario cobrará hasta un 25% más

ECONOMÍA

El Gobierno nacional dispuso un esquema de remuneración diferencial para el personal militar con formación universitaria o terciaria.

Quienes acrediten un título de posgrado percibirán un suplemento del 25% sobre su haber mensual.

Además, los que tengan título universitario de grado, un 15%; y los que posean un título terciario o tecnicatura, un 10%.

El plus entra en vigencia desde el 1° de julio de 2026 y se aplica sobre la escala de haberes actualizada.

El Decreto 473/2026, fue firmado por el Presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial del lunes 20, en el que se creó el suplemento por título con carácter permanente.

En tanto, La Resolución Conjunta 35/2026, fijó los haberes base del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales para junio, julio y agosto, con un aumento acumulado del 4,1% respecto de mayo -un 2,2% en julio y un 1,9% adicional en agosto-.

El suplemento alcanza a todo el personal en actividad de las tres fuerzas —Ejército, Armada y Fuerza Aérea— y de la Policía de Establecimientos Navales, y se extiende al personal retirado y a los familiares con derecho a pensión cuyo causante haya obtenido el título antes del pase a retiro.