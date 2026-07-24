El Gobierno prepara otro paquete de desregulaciones para enviar al Congreso

POLÍTICA

Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado tiene preparado otro paquete de desregulaciones con más de 300 artículos.

Según se conoció el “borrador”, abarcaría cambios en el ámbito inmobiliario, las leyes de protección de la actividad librera y farmacias. También en el mercado agroganadero, en el de garrafas y el régimen para la navegación, entre otras modificaciones.

El texto circuló durante el fin de semana y, al igual que la la Ley Hojarasca o Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -otros dos proyectos de Sturzenegger que todavía no tienen sanción- busca modificar diferentes normas, sobre distintos rubros, en una sola ley.

En la primera parte se encuentran las modificaciones al Régimen de Corretaje, pretende desregular la compraventa de propiedades y eliminar la matrícula obligatoria. El proyecto señala que podrían actuar como corredores personas humanas o jurídicas. El único requisito es ser mayor de edad y tener título secundario.

Por otra parte la modificación planteada es al régimen del gas licuado de petróleo (garrafas). Busca que el Estado pierda facultades sobre la regulación de precios, y así su intervención quede reducida a cuestiones de seguridad técnica.

En cuanto a la venta de remedios, el Gobierno plantea que los de venta libre puedan ser vendidos en supermercados, kioscos y comercios habilitados.

Con respecto a medicamentos que requieren receta, se seguirían vendiendo por farmacias habilitadas aunque regula la venta online, por internet o aplicaciones. En paralelo, se les permite a las farmacias constituirse bajo cualquier figura jurídica y decidir libremente sus horarios de funcionamiento.

El proyecto propone derogar la ley de Defensa de la Actividad Librera que establece el llamado régimen de precio uniforme del libro que limita los descuentos en busca de proteger a las librerías de barrio. Ya que actualmente, se fija un precio de venta al público y debe respetarse.

También deroga la ley N° 23.316, que establece la obligatoriedad de realizar en castellano los doblajes de películas, series, publicidades y programas extranjeros emitidos por televisión. Su objetivo trata de proteger el uso del idioma oficial y fomentar el trabajo local de actores y locutores de voz.

La propuesta plantea la derogación de la Ley de arrendamientos rurales, la cual establece plazos mínimos y condiciones para el alquiler de campos. Así, propietarios y productores pueden acordar precio y condiciones del contrato bajo las normas del Código Civil y Comercial.

Navegación: busca la apertura del transporte marítimo y fluvial interno a buques de bandera extranjera, algo hasta ahora restringido. Pero la reforma establece una incorporación gradual de trabajadores argentinos.

Pero a su vez modifica la ley de Navegación N° 20.094 para flexibilizar la contratación laboral a bordo, adaptar la normativa a nuevas actividades marítimas y digitalizar la documentación del comercio marítimo al otorgar validez a los conocimientos de embarque electrónicos y regulando su emisión, sustitución y transferencia.