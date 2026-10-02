Ustarroz presentó “Impulsa Mercedes”

Se trata de un proyecto que busca fortalecer el perfil productivo local.

De esta manera, el municipio presentó en la Sociedad Rural ante empresarios, productores, industriales y comerciantes el programa “Impulsa Mercedes”. El mismo, contiene un proyecto que fomenta inversiones, radicación y relocalización de empresas y generación de empleo con una oferta de fuertes incentivos fiscales y realización de obras de infraestructura. Hubo una amplia presencia de público.

“Estamos muy contentos de presentar este programa porque va en el camino de la ciudad que venimos construyendo, con presente y con futuro, y con una amplia oferta de beneficios tanto para llegada de nuevas empresas como para la relocalización de firmas que ya trabajan en nuestro Partido y quieren crecer o expandirse”, explicó el intendente Juani Ustarroz.

“El objetivo es dinamizar nuestra economía, generar empleos genuinos de trabajo y fortalecer el perfil productivo de Mercedes”, añadió.

En ese sentido, amplió: “Estamos convencidos de que el desarrollo no se logra con discursos, sino con planificación estratégica y políticas de Estado concretas que trasciendan las coyunturas, como lo vinimos haciendo todo este tiempo y ahora damos un paso más. Para fomentar la llegada y consolidación de inversiones en Mercedes, el Estado municipal debe asumir un rol activo y facilitador”. Además agregó: “Cuando el sector público y el privado trabajan en unidad y con reglas claras, generamos certidumbre, cuidamos al que produce y multiplicamos las oportunidades de empleo genuino para nuestra comunidad”.

Junto con el jefe comunal estuvieron el secretario de Hacienda, David Valerga, quien explicó los detalles técnicos del proyecto; y el director de Producción, Martín Boragno, que trabajó el proyecto durante los últimos meses junto con todos los sectores a los que apunta.

En el marco del lanzamiento, referentes del sector productivo local manifestaron su respaldo a la iniciativa.

Para el lanzamiento de Impulsa Mercedes, que contempla exenciones durante un plazo máximo de 10 años de hasta el 100 por ciento de tasas, la apertura de una ventanilla única y mejoras en el Sector Industrial Planificado, el municipio adhirió a la Ley Provincial 15.510 de régimen de inversiones estratégicas en la provincia de Buenos Aires.