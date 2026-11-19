POLÍTICA

El partido presidido por Mauricio Macri, aceptó que sus diputados y senadores voten a favor de la suspensión de las PASO.

El expresidente Macri, se reunió por Zoom con los gobernadores Rogelio Frigerio, Nacho Torres y Jorge Macri, además de los jefes del bloque del PRO en el Senado, Martín Goerling, y en Diputados, Cristian Ritondo.

Tras esa reunión, el partido informó que apoyará el proyecto del gobierno de Javier Milei, pese a la resistencia de Macri y del bloque de senadores del PRO, quienes no querían acompañar al oficialismo en el cambio de reglas electorales.

«Acompañamos la suspensión de las PASO y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, para que sean designados por la Cámara de Diputados», informó el PRO en la red social X, donde también sostuvo que «es fundamental avanzar con la aprobación de Ficha Limpia».

«Respecto del resto de los puntos de la reforma, consideramos positivo que se abra una discusión amplia que permita construir consensos y alcanzar los acuerdos necesarios para avanzar», completa el comunicado, sugiriendo que el PRO también respaldará la reimplementación de las llamadas colectoras.