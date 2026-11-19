PRESUPUESTO 2027

Se trató de un pedido del diputado Eduardo Falcone, con quien se reunió junto a Alberto Benegas Lynch.

El Gobierno Nacional incluyó en el proyecto de Ley del Presupuesto 2027 las partidas para que se avance con la obra de la Ruta N°5 en el tramo Mercedes-Suipacha.

La obra ya comenzó y de esta manera, Santilli se comprometió a concluirla. De esta forma, las partidas para la finalización del tramo Mercedes-Suipacha de la traza que une las provincias de Buenos Aires y La Pampa figurará de manera innominada en el proyecto de Presupuesto 2027, que aún debe debatirse en el Congreso.

Se trata de una obra de 20 kilómetros que está el momento está paralizada entre Mercedes y Suipacha y que cuenta con financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF).

Oriundo de la vecina localidad Chivilcoy, Falcone viene haciendo públicos los sucesivos accidentes de tránsito que se registran en el tramo comprendido, siendo el último reportado de gravedad, un sucedo que culminó en choque frontal en el que falleció un hombre de 29 años.