SEGURIDAD

A través de su ministro de Seguridad, la PBA, salió al cruce contra el Presidente Javier Milei luego de que el mandatario criticara la gestión de Axel Kicillof en materia de lucha contra el narcotráfico y tildara al gobernador de «soviético».

A través de su cuenta oficial en la red social X, Javier Alonso respondió a los dichos del jefe de Estado, quien había asegurado que su administración logró «sacar a las patadas a los narcos en Rosario», pero que no podía replicar ese esquema en territorio bonaerense por la postura del Ejecutivo provincial.

Alonso replicó las declaraciones presidenciales apuntando directamente contra el recorte de transferencias y partidas presupuestarias hacia la Provincia, poniendo en duda la autoridad del mandatario nacional para cuestionar la gestión local.

«Milei contó el chiste de los ladrones que no les roban a los políticos ‘por gentileza profesional’. Gracioso, viniendo de un presidente que le debe a la Provincia $19,1 billones entre deudas directas, obras paralizadas y programas que cortó», disparó el ministro de Seguridad a través de un hilo en la plataforma digital.

De este modo, la administración de Kicillof vuelve a poner en el centro de la disputa política la cifra acumulada que reclama ante la Nación —integrada por fondos específicos retenidos, como el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOFI), obras públicas frenadas y programas nacionales discontinuados— para responder a los cuestionamientos de la Casa Rosada sobre el abordaje de la inseguridad y el delito complejo en el conurbano bonaerense.