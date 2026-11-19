SOCIEDAD

Mercedes contó con jornadas de trabajo articulado con el acompañamiento del Consejo Escolar, abarcando mejoras de infraestructura, actividades pedagógicas y expresiones artísticas con fuerte arraigo en la memoria colectiva.

Durante el fin de semana, en la Escuela de Educación Secundaria Técnica (EEST) N°2 de Gowland se llevaron adelante tareas de limpieza y embellecimiento de sus aulas bajo el proyecto institucional “Mi Escuela, Nuestra Escuela”.

La iniciativa, planificada previamente de manera conjunta, contó con la contribución de insumos provistos por el Consejo Escolar. Desde el organismo destacaron el compromiso y sentido de pertenencia por parte del cuerpo directivo, docentes, alumnos, auxiliares y vecinos de la zona.

Por su parte, el Consejo Escolar participó activamente de los festejos por el Día de la Tradición en la Escuela Especial N°503.

Además de sumarse a la celebración cultural, la institución colaboró con los insumos necesarios para la realización de un mural conmemorativo alusivo a los 50 años del último golpe militar y el inicio de la defensa de los Derechos Humanos.

La jornada contó con la participación de toda la comunidad educativa y la intervención artística del muralista Jorge Blanco, junto a la dirección a cargo de Carla Pederneschi.

Desde el Consejo Escolar remarcaron la importancia de continuar respaldando las iniciativas que fortalezcan los vínculos comunitarios, el sentido de pertenencia y la puesta en valor de los establecimientos educativos en todo el distrito.