EDUCACIÓN

Con un fuerte anclaje en el cuidado de la niñez como prioridad de la gestión, la Municipalidad de Mercedes anunció el período de inscripciones para el ciclo 2027 en los Espacios de Primera Infancia (EPI).

La secretaría de desarrollo de la comunidad, Lic. Jorgelina Silva, destacó la importancia de esta “política de cuidado de la niñez, implementada desde el primer día de la gestión”.

El cuidado integral de las infancias continúa siendo uno de los pilares fundamentales de las políticas públicas impulsadas por el municipio de Mercedes.

En este marco, se oficializó la apertura de una nueva convocatoria de inscripción destinada a salas para bebés desde los 45 días y hasta 1 año (bebés nacidos desde julio de 2025 hasta enero de 2027, incluyendo a bebés por nacer).

El periodo de anotación se llevará adelante del 24 al 30 de noviembre, en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en las diferentes sedes y oficinas habilitadas. Los interesados deberán presentarse con la documentación obligatoria consistente en fotocopia del DNI del niño o niña y fotocopia del DNI del adulto responsable.

La Lic. Jorgelina Silva, de quien dependen a través de la dirección de niñez el área, destacó que son espacios muy valiosos de estimulación, afecto y desarrollo desde los primeros meses de vida no es solo una asistencia pedagógica, sino una herramienta fundamental de justicia social e igualdad de oportunidades

La red actual incluye instituciones emblemáticas y de cercanía como la Oficina EPI (en calle 47 y 28), el Jardín EPI Facundo Quiroga (10 y 65), el Jardín EPI 12 de octubre (104 y 77 bis), el Jardín EPI Marchetti (28 e/ 61 y 63), el Jardín EPI San Justo (36 y 49), el Jardín EPI Eva Duarte (54 y 5), el Jardín Honguito (1 e/ 12 y 14) y el Jardín EPI Gowland (ubicado en el Club Gowland, en 513 e/ 504 y 506), entre otros.

De este modo, el municipio reafirma su perfil de ciudad cuidadora, donde la inversión en la primera infancia se traduce en cimientos sólidos para el futuro de toda la comunidad.