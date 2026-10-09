Semana por el Derecho a la Salud Bucal Bonaerense: El Dubarry promovió el cuidado bucal

El Servicio de Odontología del Hospital Interzonal de Agudos Blas L. Dubarry llevó adelante una campaña de concientización e higiene en el marco de la Semana por el Derecho a la Salud Bucal Bonaerense.

La semana se desarrolló entre los días 28 de septiembre al 3 de octubre. Durante la jornada de concientización el equipo profesional recorrió los diversos sectores y salas de espera del nosocomio para acercar herramientas preventivas a los usuarios e incentivar el cuidado integral de la salud bucodental. Se distribuyeron cepillos de dientes y material informativo con recomendaciones técnicas sobre el cepillado correcto y la prevención de afecciones bucales.

Desde el Dubarry destacaron el acceso a la información y el fomento de prácticas de autocuidado como pilares fundamentales en materia de salud pública en territorio bonaerense.

Asimismo, desde el nosocomio local expresaron hacia toda la comunidad que se encuentra vigente el programa provincial Sonrisas Bonaerenses, política pública impulsada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca garantizar el acceso equitativo a la atención odontológica y a la rehabilitación bucodental para los ciudadanos.