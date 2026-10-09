Comunicado de prensa

Rio Tinto fortalece su ecosistema regional de proveedores y lanza un nuevo portal de registro

La herramienta se integra a una estrategia de desarrollo de proveedores respaldada por una escala significativa de compras y contrataciones en las operaciones y proyectos de la compañía en Catamarca, Jujuy y Salta.

8 de Octubre del 2026

Buenos Aires, ARGENTINA – Rio Tinto presentó su nuevo Portal de Proveedores para Argentina. El canal permitirá que las empresas que ya trabajan con la compañía actualicen su información y que potenciales proveedores registren sus datos y presenten sus capacidades.

El lanzamiento representa un nuevo paso en la estrategia de Rio Tinto para fortalecer el ecosistema regional de empresas que acompaña el crecimiento de sus operaciones y proyectos en el NOA. Esa red ya moviliza una escala relevante de compras y contrataciones, y articula capacidades de Catamarca, Jujuy y Salta a lo largo de la cadena de valor.

En las operaciones de Rio Tinto en Argentina analizadas para 2025/2026, se emitieron órdenes de compra por USD 696,2 millones. El 79% del valor correspondió a proveedores del país y el 50% a empresas del NOA. En ese mismo universo, el 93% de los 1.805 proveedores se encuentra en Argentina y el 41% en la región del NOA.

Los proyectos comprendidos en el RIGI también reflejan esta integración con la cadena nacional. Desde el inicio de Rincón, las órdenes de compra emitidas alcanzaron USD 1.419 millones; USD 941 millones (el 66%) correspondieron a proveedores argentinos. En Fénix 1B, para el período informado 4Q 2025/2026, se adjudicaron USD 310,7 millones a proveedores argentinos; Catamarca concentró USD 153,6 millones, casi la mitad del monto total adjudicado.

“Estas cifras muestran que el crecimiento de nuestras operaciones y proyectos se apoya en una red amplia de proveedores argentinos y regionales. El Portal nos permitirá ordenar ese vínculo, conocer mejor las capacidades disponibles y ofrecer un canal más claro a las empresas de Catamarca, Jujuy, Salta y del resto del país. Buscamos construir relaciones de largo plazo con proveedores competitivos y capaces de acompañar nuestro crecimiento con altos estándares de seguridad, calidad y cumplimiento”, señaló Ignacio Costa, General Manager de Rio Tinto en Argentina.

El Portal se complementa con programas provinciales de desarrollo de proveedores, orientados a fortalecer las capacidades de pymes y empresas comunitarias en seguridad, calidad, cumplimiento, gestión y conocimiento técnico. Las empresas interesadas en presentar sus capacidades o actualizar su información podrán ingresar al Portal de Proveedores en este enlace https://www.riotintoportaldeproveedores.com/ .