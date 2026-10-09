PBA mejoró el financiamiento para microempresas y bonifica hasta el 55% de la tasa

El Gobierno de PBA amplió los beneficios de la línea Microcréditos Productivos destinada a trabajadoras y trabajadores independientes con tamaño de microempresa.

La nueva modalidad incorpora una mayor bonificación de la tasa de interés y busca facilitar el acceso al financiamiento para quienes necesitan invertir en sus emprendimientos o contar con recursos para sostener el capital de trabajo.

A través del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, PBA bonificará el 50% de la tasa de los créditos y elevará el beneficio al 55% para mujeres y diversidades. La bonificación no tiene un tope y se aplica a operaciones destinadas tanto a inversión productiva como a capital de trabajo.

La herramienta funciona mediante Provincia Microcréditos y el Banco Provincia y contempla préstamos de hasta $10 millones. De esta manera, la iniciativa apunta a acompañar proyectos productivos de pequeña escala y brindar una alternativa de financiamiento para trabajadoras y trabajadores independientes que desarrollan distintas actividades económicas.

La línea forma parte de las políticas de financiamiento impulsadas por la gestión del gobernador Axel Kicillof y ya alcanzó a 1.062 microempresas distribuidas en 117 municipios bonaerenses. Los recursos permitieron acompañar iniciativas vinculadas con actividades industriales, procesos de agregado de valor y emprendimientos comerciales.

Desde el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, encabezado por el ministro Augusto Costa, se definió la nueva bonificación con el objetivo de mejorar las condiciones de acceso al crédito.

Provincia Microcréditos, empresa de banca pública presidida por Alejandro Formento, participa de esta herramienta junto con el Banco Provincia.

Cómo acceder a los Microcréditos Productivos

Las trabajadoras y los trabajadores independientes interesados en conocer las condiciones de la línea pueden consultar la información oficial del programa en el portal oficial del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.