PBA estrecha vínculos con China en materia energética y comercial

El ministro Carlos Bianco mantuvo una reunión en la Embajada de la República Popular China.

En la misma, se abordó la adquisición de baterías de almacenamiento de energía destinadas a fortalecer el sistema eléctrico de la provincia.

La reunión de trabajo se dio con el ministro consejero de la Embajada de la República Popular China en Argentina, Wang Xiaoxu, en la que abordaron temas de interés común, entre ellos la reciente licitación llevada adelante por el Gobierno bonaerense para la adquisición de baterías de almacenamiento de energía de la empresa Huawei, destinadas a fortalecer el sistema eléctrico de la provincia. En el encuentro también participaron el subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gastón Ghioni, y el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales del Ministerio de Gobierno, Juan Manuel Padín.

Las baterías permitirán mejorar la calidad y la confiabilidad del servicio en zonas estratégicas durante picos de alta temperatura. La iniciativa, que forma parte del Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías impulsado por la Subsecretaría de Energía y ejecutado a través de Buenos Aires Energía S.A. (BAESA), contempla la instalación de sistemas de almacenamiento en Mar del Tuyú, Carmen de Areco, Arrecifes y Capitán Sarmiento, nodos estratégicos identificados a partir de simulaciones que permitieron detectar localidades que podrían presentar dificultades en la calidad del servicio eléctrico ante incrementos elevados de la demanda estacional durante el verano.

El Programa Provincial de Almacenamiento de Energía en Baterías reemplaza lo que en años anteriores fue el Plan Verano: una respuesta para los municipios más afectados por los cortes de energía en momentos de alta demanda. Anteriormente se utilizaban unidades de generación móviles temporales que se instalaban durante las temporadas de alta demanda de energía en esos nodos y funcionaban a partir de motores de combustión.

En las próximas semanas una delegación encabezada por el subsecretario Gastón Ghioni visitará la planta de Huawei en China en el marco de la fase de pruebas técnicas del equipamiento adquirido. Asimismo, se realizarán reuniones de trabajo con distintas firmas relativas a otros proyectos de energía solar, almacenamiento de energía en baterías y carga para vehículos eléctricos que BAESA y el Gobierno de la Provincia tienen en su portfolio.