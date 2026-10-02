Omar “Pelusa” González presentó el Proyecto Federal Educación y Alimentación para los Niños de la Argentina

El encuentro central tuvo más de 200 docentes de Nivel Inicial, quienes recibieron la propuesta con entusiasmo, sorpresa y alegría.

En ese marco, “Pelusa” se comprometió a volver a la PBA para acompañar de cerca a los docentes y colaborar en todo lo que All Boys Solidario pueda aportar para los niños tucumanos.

La agenda solidaria continuó con la visita a familias que tienen hijos con Distrofia Muscular de Duchenne, donde se realizó la entrega de sillas de ruedas. La acción contó con el acompañamiento del Intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo.

Además, González visitó las instalaciones del Club Huirapuca, donde recorrió el predio y observó el lugar donde se construirá un pequeño altar/capilla abierta con la imagen de la Virgen María en su advocación protectora de este deporte. Allí, “Pelusa” se mostró muy emocionado al conocer la rica historia de esta advocación de María y su profunda oración.

Como cierre de la visita, se entregó material deportivo, tableros de ajedrez y damas a los alumnos de la Escuela Inmaculada Concepción de María de la ciudad de Concepción.

All Boys Solidario agradece el cálido recibimiento del pueblo tucumano y reafirmó una vez más su compromiso de seguir trabajando por una Argentina más inclusiva.