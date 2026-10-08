Nueva presentación de la AJB para reanudar la discusión salarial

PARITARIA

Desde la AJB expresaron mediante un comunicado que realizaron una nueva presentación ante el Ministerio de Trabajo de la PBA.

La petición, busca que se convoque a las y los trabajadores judiciales a reanudar la discusión paritaria 2026.

“Es urgente establecer una nueva recomposición salarial ante la continuidad de los incrementos de precios, que afectan severamente el poder adquisitivo de nuestros salarios y profundizan la necesidad de una actualización que permita recuperar lo perdido”, expresaron desde el gremio de judiciales bonaerenses.

Y añadieron: “Reiteramos al Gobierno provincial la necesidad de una convocatoria inmediata para dar continuidad a la negociación paritaria y abordar tanto la recomposición salarial como el conjunto de los reclamos laborales pendientes de las y los trabajadores judiciales”.