Municipales: acordaron el 6% de aumento a partir de octubre

“Queremos informar a todos los trabajadores y trabajadoras municipales que hemos alcanzado, por unanimidad, un nuevo acuerdo paritario entre el municipio y los gremios municipales (STMM – ATMM – ATE)”, expresó la comunicación oficial del Municipio.

Se destacó la buena administración, el diálogo permanente y la valoración de los trabajadores como factores claves que permitieron el alcance de este nuevo acuerdo que lleva la suba salarial al 31% en lo que va de año y que impacta en los ingresos de los jubilados y pensionados del IPS. “Una buena noticia para todos los integrantes de la gestión municipal, en un contexto de crisis y restricción financiera para nuestra administración”, remarcaron.

“Ante la caída de la coparticipación, del freno de la obra pública por parte del Gobierno Nacional y la eliminación de partidas específicas para diferentes programas, resulta fundamental redoblar los esfuerzos y reafirmar el compromiso con nuestro trabajo y el cuidado de los recursos municipales, pilares fundamentales que hoy permiten alcanzar este nuevo acuerdo”, cerró el acuerdo difundido por el municipio.

Aumentos: Se anunció un incremento del 6% en el básico a partir de octubre y una suba del 50% en el presentismo, que pasa a $ 150.000. Además, se anunció un paquete de bonos: $100.000 por el Día del municipal 5/11, $200.000 para Fin de año 15/12 y $100.000 bajo el concepto “Emergencia” para enero de 2027.