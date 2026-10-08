Mercedes, entre los diez municipios bonaerenses más transparentes

TRANSPARENCIA

Mercedes se ubica entre los diez municipios más transparentes de la PBA.

El dato surge de un ranking establecido por un sitio web especializado a partir de una evaluación detallada de los datos de gestión con acceso público.

Con un puntaje de 77,8 sobre 100, la gestión encabezada por el intendente Juan Ignacio Ustarroz se ubica en el octavo puesto del ranking elaborado por el sitio web municipiosargentinos.net, un proyecto periodístico independiente.

El primer puesto de la lista lo ocupa la ciudad de Tandil, seguida por Bahía Blanca, General Pueyrredón, Lobos, Olavarría, Ayacucho, Carmen de Areco, Mercedes, Pergamino y Rivadavia para completar el “top ten”.

No es la primera distinción que recibe Mercedes por la transparencia en la gestión de sus recursos: la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) le otorgó 100 puntos sobre 100. En su consideración, el gobierno local se ubica en el máximo nivel de visibilidad y cumplimiento de las cuentas públicas.

En el caso de municipiosargentinos.net, para confeccionar el ranking se hizo un relevamiento de los sitios webs oficiales con revisión de nueve criterios: presupuesto vigente, ejecución presupuestaria, planta de personal y sueldos, compras y contrataciones, declaraciones juradas, boletín oficial, canal de acceso a la información, datos abiertos y publicación de adjudicaciones (a quién se le compró y por cuánto).

En el ranking general (índice municipal), en el que el sitio estudió distintos aspectos de una gestión (transparencia 50%, servicios y seguridad 35% y control 15%), Mercedes quedó undécima, al borde del “top ten”, con un coeficiente de 67,7 sobre 100. La cifra, según la página, resume si un distrito muestra sus cuentas, qué servicios (agua, cloacas, gas) y seguridad tiene su población y qué dice el control externo y judicial.

En este caso, los diez primeros fueron: Tandil, Bahía Blanca, Vicente López, General Pueyrredón, Rauch, Olavarría, Ayacucho, San Cayetano, Balcarce y Trenque Lauquen.

El sitio dividió a los 135 municipios en cinco categorías: Conurbano (los 24 partidos del Gran Buenos Aires), Interior Grande (100.000 habitantes o más), Interior Mediano (de 35.000 a 99.999), Interior Chico (de 15.000 a 34.999) e Interior Pequeño (de menos de 15.000 habitantes), todos según los datos del censo de 2022 del INDEC.

Comparada con las otras ciudades de la categoría Interior Mediano en la que fue incluida, Mercedes ocupa un lugar todavía más privilegiado en el ranking de Índice Municipal: está tercera, detrás de Balcarce y Trenque Lauquen.

Los 32 distritos que conforman el Interior Mediano son, según el orden que ocupan en el ranking: Balcarce, Trenque Lauquen, Mercedes, Patagones, Coronel de Marina Leonardo Rosales, Coronel Suárez, Salto, Bragado, Lobos, Chivilcoy, Azul, Saladillo, Chascomús, Nueve de Julio, Bolívar, 25 de Mayo, Chacabuco, San Pedro, Ensenada, Tres Arroyos. Baradero, Lincoln, General Alvarado, Exaltación de la Cruz, Ramallo, Pinamar, General Villegas, Pehuajó, San Vicente, Marcos Paz, Villa Gesell y Cañuelas.

Sitio de referencia: https://municipiosargentinos.net/